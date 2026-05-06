Sumar acusa a Ayuso de desplegar su visión "reaccionaria" y "colonialista" en su viaje a México

Movimiento Sumar ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de incurrir en la "provocación" durante su viaje oficial en México y desplegar su "reaccionaria visión colonialista" en el país iberoamericano.

La formación ha censurado las declaraciones de la mandataria autonómica durante sus actos en México, que, a su juicio, suponen una "afrenta contra la herencia y la existencia viva de los pueblos indígenas".

PUBLICIDAD

A través de un comunicado, el partido impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lamentado que Ayuso confronte con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de quien Sumar ensalza su "defensa del derecho internacional, el multilateralismo y la solidaridad entre los pueblos".