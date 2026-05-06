Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un líder de Hamás en Gaza, por ataques de Israel

Una decena de personas ha muerto este miércoles a causa de ataques del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, entre los que se incluye uno de los hijos del principal negociador del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya.

El diario 'Filastin', vinculado al grupo palestino, ha confirmado en un primer momento la muerte de al menos nueve personas en ataques de Israel contra distintos puntos del enclave durante la jornada.

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En otro mensaje, ha anunciado también el fallecimiento de Azam Jalil al Haya, hijo de uno de los dirigentes de Hamás, a consecuencia de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el barrio de Al Daraj, en el este de la ciudad de Gaza.

Al Haya ha perdido otros tres hijos, Hamza, Osama y Hammam, en distintos ataques de Israel en los últimos años.

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Hamás, por su parte, ha denunciado en un comunicado la "escalada de violencia" de las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza y ha recordado que los ataques "constituyen una violación del acuerdo de alto el fuego firmado en Sharm el Sheij", en Egipto, en octubre del pasado año.

"El Gobierno ocupante continúa sus ataques bajo el pretexto de un alto el fuego, sin ninguna disuasión internacional efectiva", ha criticado, antes de hacer un llamamiento a Estados Unidos y los países garantes del acuerdo a que tomen "medidas inmediatas y presionen" a Israel para que cese sus ataques contra civiles.

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Las autoridades gazatíes han cifrado este miércoles en 837 los palestinos muertos y 2.381 los heridos por ataques perpetrados por Israel a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, una cifra que se eleva a más de 72.600 muertos y 170.00 heridos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.