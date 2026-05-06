FIFA extiende la sanción de Prestianni a nivel mundial y complica su presencia en la Copa del Mundo

El futbolista argentino Gianluca Prestianni no podría jugar los dos primeros partidos del Mundial de este verano si es convocado por su selección tras la ampliación a nivel mundial de su sanción por insultar de forma homófoba al jugador del Real Madrid Vinícius Junior.

El Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA impuso una sanción de seis partidos a Prestianni el pasado 24 de abril, después de que el jugador del SL Benfica portugués admitiera haber utilizado lenguaje homófobo hacia el extremo madridista durante el partido entre ambos equipos en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones.

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La acusación de que había insultado de forma racista a Vinicius no se consideró probada y tres de los seis partidos fueron suspendidos por un periodo de dos años, mientras que uno ya se había cumplido provisionalmente en el partido de vuelta entre ambos equipos.

La FIFA, organismo rector mundial del fútbol, ha aceptado ahora la solicitud de la UEFA de ampliar la sanción a nivel mundial, por lo que incluiría los dos primeros partidos de Argentina en el Mundial, pero no los amistosos previos al torneo.

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"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido ampliar la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni para que tenga efecto a nivel mundial. La sanción se ha ampliado de conformidad con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA", confirmó un portavoz de la FIFA.

Prestianni solo ha disputado un partido con la selección absoluta de Argentina hasta la fecha, y la ampliación de la sanción hace ahora muy improbable su convocatoria para el Mundial por parte de Lionel Scaloni, por lo que lo más probable es que cumpla la sanción en la Liga de Campeones de la próxima temporada.

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