Hilton, INVEX Banco y Mastercard lanzan las primeras Tarjeta de Crédito Hilton Honors de marca compartida en México PR Newswire MCLEAN, Virginia y CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo de 2026 · Dos nuevas opciones de Tarjeta — Hilton Honors INVEX y Hilton Honors INVEX Premium — ofrecen estatus élite instantáneo, acumulación de puntos en todas las compras, además de bonos de bienvenida y sin costo de anualidad durante el primer año. · El lanzamiento marca la primera vez que las Tarjetas de Crédito de marca compartida Hilton Honors estarán disponibles en México, fortaleciendo su propuesta de valor a través de las soluciones financieras de INVEX Banco. MCLEAN, Virginia y CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Hilton, INVEX Banco y Mastercard anunciaron el lanzamiento de dos nuevas Tarjetas de Crédito: Hilton Honors INVEX y Hilton Honors INVEX Premium. Las dos ofertas de Tarjetas, claramente diferenciadas, combinan las fortalezas de cada socio — la hospitalidad de clase mundial de Hilton y los beneficios del programa de lealtad Hilton Honors; el liderazgo de INVEX Banco en Tarjetas de marca compartida y su innovación digital; y la red global de pagos de Mastercard — brindando a los tarjetahabientes nuevas formas de convertir sus compras cotidianas en estancias gratificantes en Hilton. "En Hilton, estamos completamente comprometidos con la experiencia de la estancia — y Hilton Honors hace que hospedarse con nosotros, en cualquiera de nuestras 27 marcas de hoteles, sea aún mejor, haciendo cada estancia más gratificante y personalizada", afirmó Mark Weinstein, Director General de Marketing y Responsable de Marcas de Lujo de Hilton. "Con nuestras nuevas Tarjetas de Crédito, estamos presentes para nuestros miembros de las formas que más les importan — ofreciendo Puntos Hilton Honors, beneficios exclusivos para miembros y acceso único a experiencias que el dinero no puede comprar. Al asociarnos con INVEX Banco y Mastercard, estamos generando relaciones aún más significativas con nuestros miembros de Hilton Honors en México." "El liderazgo de INVEX Banco en Tarjetas de Crédito de marca compartida se basa en la solidez de nuestras alianzas. Nuestro portafolio incluye líderes en aviación, retail y diseño para el hogar. La incorporación de Hilton, líder global en hospitalidad, refleja nuestra estrategia continua. Combinamos nuestra experiencia como banco digital líder con el prestigio de marcas que, como nosotros, colocan la excelencia y la experiencia del cliente en el centro de todo lo que hacen, tal como ya lo hacemos con socios como Volaris, Walmart, Amazon e IKEA", señaló Jean Marc Mercier, Director General de INVEX Grupo Financiero. "En Mastercard celebramos el lanzamiento de las nuevas Tarjetas Hilton Honors INVEX, diseñadas para transformar la experiencia de viaje. A través de nuestra tecnología, brindamos a los usuarios soluciones de pago seguras, confiables y aceptadas a nivel global, junto con beneficios cada vez más relevantes", comentó Jorge Alfaro, Vicepresidente de Instituciones Financieras de Mastercard México. Estas dos opciones de Tarjeta, claramente diferenciadas, ofrecen flexibilidad y opciones, al tiempo que abren nuevas formas para que los tarjetahabientes acumulen y canjeen Puntos Hilton Honors en las más de 9,200 propiedades de Hilton y sus 27 marcas de clase mundial a nivel global, incluyendo varios de sus destacados hoteles en México como Conrad Tulum Riviera Maya, Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort y Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, entre otros. Los beneficios de la Tarjeta de Crédito Hilton Honors INVEX incluyen:· Sin costo de anualidad durante el primer año. · Un bono de bienvenida de 20,000 Puntos Hilton Honors al facturar $15,000 MXN en los primeros tres meses y un bono adicional de 15,000 puntos al facturar $100,000 MXN cada año calendario. · Acumula hasta 18x Puntos Hilton Honors por cada dólar gastado en hoteles Hilton, 3x puntos por cada dólar en compras de viajes y supermercados, y 2x puntos por cada dólar en todas las demás compras, los cuales pueden canjearse por estancias en hoteles, experiencias exclusivas y más. · Los tarjetahabientes reciben un ascenso automático a Hilton Honors Nivel Silver, con beneficios como fechas sin restricciones, descuentos en spa en hoteles todo incluido, la quinta noche gratis en estancias con puntos y más; además, pueden alcanzar el estatus Hilton Honors Gold al gastar $200,000 MXN en un año calendario. Los beneficios de la Tarjeta de Crédito Hilton Honors INVEX Premium incluyen:· Sin costo de anualidaddurante el primer año. · Un bono de bienvenida de 40,000 Puntos Hilton Honors al gastar $35,000 MXN en los primeros tres meses, y como bono de aniversario, una noche gratis otorgado al gastar $200,000 MXN en un año calendario, canjeable por una noche estándar en propiedades de marcas Hilton a nivel mundial. · Acumula hasta 28x puntos por cada dólar gastado en hoteles Hilton, 5x puntos por cada dólar en compras de viajes, supermercados, gasolineras y restaurantes, y 3x puntos por cada dólar en todas las demás compras. · Los tarjetahabientes reciben un ascenso automático a Hilton Honors Nivel Gold, con beneficios como upgrades de habitación sujetos a disponibilidad, crédito diario para alimentos y bebidas o desayuno continental de cortesía, entre otros; además, pueden alcanzar el estatus Hilton Honors Diamond al gastar $300,000 MXN en un año calendario. · Cuatro accesos anuales de cortesía a salas VIP Lounge Key de aeropuertos, que ofrecen una experiencia aeroportuaria más cómoda y elevada. Puede obtener más información y solicitar las Tarjetas Hilton Honors INVEX en https://www.invextarjetas.com.mx/index#/tarjetas/hilton y https://www.invextarjetas.com.mx/index#/tarjetas/hilton-premium Hilton Honors es gratuito para unirse, y los viajeros pueden registrarse en línea en hiltonhonors.com. Contacto de Prensa Hilton INVEX Banco Mastercard Patricia Bravo Gina Carriazo Hickey Valeria Hidalgo patricia.bravo@prp.com.mx Gina.CarriazoHickey@Hilton.com vhidalgo@invex.com

Roberto Aguirre

PUBLICIDAD

raguirre@cyertho.com Acerca de Hilton Hilton (NYSE: HLT) es una empresa líder global en hospitalidad, con un portafolio de 27 marcas de clase mundial que comprenden más de 9,200 propiedades y más de 1.3 millones de habitaciones en 144 países y territorios. Comprometida con su visión fundacional de llenar el mundo con la luz y la calidez de la hospitalidad, Hilton ha recibido a más de 4 mil millones de huéspedes a lo largo de sus más de 100 años de historia. Reconocida como el Mejor Lugar para Trabajar en el Mundo por Great Place to Work y Fortune, Hilton busca crear la mejor cultura para sus 500,000 colaboradores en todo el mundo. La compañía ha introducido innovaciones tecnológicas líderes en la industria para mejorar la experiencia del huésped, incluyendo Digital Key Share, upgrades de habitación de cortesía automatizados y la posibilidad de reservar habitaciones conectadas confirmadas. A través del galardonado programa de lealtad Hilton Honors, más de 250 millones de miembros que reservan directamente con Hilton pueden acumular puntos por estancias y acceder a experiencias únicas que el dinero no puede comprar. Con la app gratuita de Hilton Honors, los huéspedes pueden reservar su estancia, elegir su habitación, hacer check-in, abrir la puerta con una llave digital y hacer check-out, todo desde su smartphone. Para más información, visite stories.hilton.com y conecte con Hilton en Facebook, X, LinkedIn, Instagram y YouTube Acerca de Hilton Honors Hilton Honors es el galardonado programa de lealtad para huéspedes de las marcas de clase mundial de Hilton, que comprende más de 9,200 propiedades en 144 países y territorios, con más de 250 millones de miembros. Los miembros de Hilton Honors que reservan directamente a través de los canales preferentes de Hilton tienen acceso a beneficios inmediatos —desde la opción Points & Money y descuentos exclusivos para miembros, hasta fechas sin restricciones y el beneficio de la quinta noche gratis en estancias con recompensa reservadas totalmente con puntos. Los miembros pueden acumular y canjear puntos por noches gratis, compras en Amazon, experiencias exclusivas y contribuciones benéficas, incluyendo a través de ciertas tarjetas de crédito de marca compartida. Asimismo, cuentan con acceso a tecnología sin contacto a través de la app líder en la industria Hilton Honors, donde pueden hacer check-in, elegir y acceder a su habitación mediante una llave digital (Digital Key). La siguiente evolución del programa Hilton Honors hace que alcanzar el estatus élite sea aún más accesible y gratificante, e incluye la introducción del nuevo nivel Diamond Reserve. Hilton Honors es gratuito para unirse, y los viajeros pueden registrarse en línea en hiltonhonors.com. Para más información, visite stories.hilton.com y conecte con Hilton en Facebook, X, LinkedIn, Instagram y YouTube Acerca de INVEX Banco INVEX Grupo Financiero es una institución financiera mexicana líder, especializada en tarjetas de crédito de marca compartida y servicios fiduciarios, complementada por una oferta integral de soluciones de banca privada, patrimonial y corporativa. Al cierre de 2025, el grupo mantenía una cartera de crédito de 50 mil millones de pesos y activos en custodia que superaban los 591 mil millones de pesos. Su división de gestión de activos administraba 31 mil millones de pesos en activos netos a través de 10 fondos de inversión. INVEX Grupo Financiero es un componente clave del portafolio de negocios de INVEX Controladora, un grupo corporativo mexicano listado en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra INVEX A. Para más información, visite www.invex.com. Acerca de Mastercard Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente donde todos pueden prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, así como nuestras alianzas y redes, se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial. www.mastercard.com View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/hilton-invex-banco-y-mastercard-lanzan-las-primeras-tarjeta-de-credito-hilton-honors-de-marca-compartida-en-mexico-302764599.html FUENTE INVEX