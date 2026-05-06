Ebrard encabeza una misión comercial de México a Canadá para tratar la revisión del T-MEC

Ciudad de México, 6 may (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, viaja este miércoles a Canadá a la cabeza de una misión comercial de 240 empresas mexicanas que buscan oportunidades de negocio en ese país, al tiempo que se reunirá con su homólogo canadiense, Dominic LeBlanc, para avanzar en las negociaciones de revisión del tratado comercial entre ambas naciones y EE.UU. (T-MEC).

La Secretaría de Economía informó -a través de un comunicado- que Ebrard se reunirá con el ministro de Comercio del Gobierno de Canadá, principal negociador de ese país en el T-MEC, para seguir avanzando en su revisión, prevista para este año.

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"Acompañan al secretario (de Economía) durante su gira: la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo; y de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez; así como el Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, y los cónsules Iván Sierra y Víctor Treviño en Toronto y Montreal, respectivamente", precisó la dependencia federal.

Este encuentro de alto nivel se produce en medio de las negociaciones de México con funcionarios estadounidenses y canadienses para revisar el tratado de libre comercio, iniciadas en marzo pasado en Washignton, en un contexto internacional marcado por la agresiva política arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump.

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Anteriormente, Ebrard había recibido en Ciudad de México al representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, quien también se reunió con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El T-MEC, que engloba el 30 % de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

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En el viaje a Canadá, Ebrard estará acompañado por una misión comercial de 240 empresas que buscan encuentros de negocios y explorar posibilidades de inversión.

El objetivo de la misma es expandir mercados de exportación para empresas nacionales de diferentes sectores, como los de agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, de educación y de aceleración de patentes.

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Así mismo, el alto funcionario mexicano tendrá en un almuerzo de trabajo con directivos de grandes compañías como Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail o TC Energy.

"Se trata de una visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá. Con la misión, queremos acelerar en el escenario y sobre todo abrir mercado para muchas empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas", explicó el secretario. EFE

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