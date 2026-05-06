Llegan a Países Bajos los primeros contagiados evacuados desde el crucero

Bruselas, 6 may (EFE).- El primero de los dos aviones ambulancia que transportan a tres pasajeros evacuados del crucero MV Hondius sospechosos de estar contagiados por el brote de hantavirus, entre ellos dos en estado grave, llegó este miércoles a Países Bajos.

La aeronave llegó al aeropuerto de Schiphol, cercano a Ámsterdam, pasadas las 20.00 hora local (18.00 GMT). Dos pacientes que viajaban en la misma fueron trasladados a sendas ambulancias, según informó la cadena estatal holandesa NOS.

PUBLICIDAD

Otra de las aeronaves llegará próximamente al mismo aeródromo, tras haberse detenido a repostar sobre las 16.00 en Gran Canaria (España) después de negarse Marruecos a que entrara a su territorio a cargar combustible.

Los tres pasajeros que han sido transportados por vía aérea a Países Bajos son un ciudadano neerlandés de 41 años que ejercía como médico del crucero, un británico de 56 años y un alemán de 65, según informaron el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y la operadora del crucero.

PUBLICIDAD

Uno de los evacuados será hospitalizado en el centro Médico Universitario de Leiden (Países Bajos), mientras que el ciudadano alemán será trasladado al hospital UKD Düsseldorf (Alemania), según el mismo medio.

De los tres, dos cuentan con síntomas graves y uno no presenta síntomas pero es sospechoso de haberse contagiado tras mantener contacto cercano con un pasajero fallecido a bordo el pasado 2 de mayo, detalló la firma neerlandesa Oceanwide Expeditions.

PUBLICIDAD

Con esta evacuación ya no queda en el barco ninguna persona que presente síntomas de hantavirus entre los 146 pasajeros restantes. No obstante, la operadora del barco y las autoridades médicas neerlandesas decidieron reforzar la asistencia sanitaria a bordo del crucero con dos especialistas en enfermedades infecciosas enviados hoy mismo desde Países Bajos.

Además del antes mencionado fallecimiento, otras dos personas que viajaron en el crucero han muerto en este brote y según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco pasajeros confirmados o sospechosos como contagiados, incluyendo los tres evacuados hacia Países Bajos.

PUBLICIDAD

Está previsto que el MV Hondius atraque el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona (España), desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde pasarán una cuarentena, anunció el Ministerio de Sanidad español tras coordinar la acogida del barco con la OMS. EFE