Mónica Pont, radiante, se sincera sobre su reconciliación con su madre y su relación con Víctor Prat

Después de un 2025 especialmente complicado tanto a nivel familiar como sentimental, Mónica Pont puede decir bien alto que está atravesando uno de los momentos más tranquilos y felices de su vida. Las pasadas Navidades no solo se reconcilió con su madre tras más de un año distanciadas -en el que tanto su progenitora como su hermana Eva arremetieron duramente contra ella en varios platós de televisión, acusándola de desentenderse de su familia y no ayudarlas económicamente a pesar de estar en una situación muy delicada-, sino que además comenzó una discreta historia de amor con el empresario Víctor Prat que a día de hoy continúa y está completamente afianzada.
La actriz ha sido una de las asistentes a los Premios Lifestyle que el diario 'La Razón' ha entregado este lunes a diferentes personalidades por su contribución a la cultura, la moda, o la gastronomía y, radiante, se ha sincerado a corazón abierto sobre la maravillosa etapa que está atravesando.
PUBLICIDAD
Fue el pasado 25 de diciembre cuando decidió mandar un mensaje a su madre para desearle feliz Navidad y, días después, el 6 de enero, se producía el ansiado reencuentro en la residencia en la que está ingresada María Teresa Pont y se produjo la reconciliación después de que le pidiese perdón por ir a los platós a hablar mal de ella.
"La he perdonado y ahora estoy haciendo un libro sobre el perdón, y creo que hay que leerlo porque es importante, porque el perdonar significa que uno está en paz consigo mismo. Es muy difícil perdonar, pero el resentimiento, la rabia, el odio... todo eso que se va acumulando año tras año, creo que es importante el saber perdonar, pero por ti, no ya por ellos sino por ti. ¿Qué ganas estando mal si al final la vida es un pispás y nos vamos de aquí sin avisar? Entonces más vale estar en paz" ha expresado a corazón abierto.
PUBLICIDAD
Como confiesa, no le ha costado perdonar a su madre porque "es un trabajo que creo que tenemos que hacer todos dentro y dentro de la introspección, y pensar en que siempre hay un porqué de las cosas. Hay que ponerse en el lado de la otra persona". "Y cuando alguien dice yo perdono pero no olvido no, si perdonas tienes que olvidar por si no es imposible perdonar" asegura.
Sin embargo, y aunque ha perdonado a su madre, el caso de su hermana Eva y de su padre, que también han arremetido contra ella públicamente, es muy distinto: "Yo lo que me hizo mi padre, a ese no le voy a perdonar en la vida, jamás, porque hay cosas que no puedes". "Sin embargo, mi madre está mayor, el día de mañana se va y no me lo perdonaría yo. Yo quiero dormir en paz, quiero estar bien" reconoce.
PUBLICIDAD
En cuanto a su corazón, Mónica confiesa que está muy enamorada del ex de Elsa Anka, Víctor Prat, después de dejar claro que el catalán ya había roto con su amiga cuando iniciaron su relación. "Todo muy bie, todo muy bien, se me ve. Ya sabéis que tampoco voy aquí a alardear, yo nunca he alardeado ni he hablado de... pero sí, estoy muy bien" ha revelado con una sonrisa, apuntando que "después de unos cuantos años chungos en el amor" ha encontrado en el empresario lo que tanto buscaba.