La Biblioteca del Congreso de EE.UU anima a niños a ponerse el "sombrero de investigador"

Washington, 5 may (EFE).- La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, considerada la más grande del mundo, presentó este martes una nueva galería interactiva que permitirá a niños y adolescentes ponerse "el sombrero de investigadores" y explorar documentos históricos en una apuesta por acercar sus vastas colecciones a las nuevas generaciones.

El espacio, que abrirá al público el próximo 9 de mayo, está concebido como una experiencia inmersiva donde jóvenes de entre 8 y 15 años podrán interactuar con materiales en formato textual, fotográfico, pictórico, sonoro y audiovisual, y aprender a construir conocimiento a partir de fuentes primarias.

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"El objetivo es sencillo: animar a los jóvenes a hacer preguntas, trabajar con fuentes primarias y darse cuenta de que pueden dar sentido a lo que encuentran", declaró la curadora principal de la galería, Shari Rosenstein.

Bajo el lema "donde la curiosidad despierta el descubrimiento", la galería incorpora estaciones interactivas diseñadas para fomentar la exploración y el pensamiento crítico, así como una mesa de investigación en la que los visitantes podrán conocer historias reales de estudio realizadas tanto por adultos como por jóvenes utilizando los fondos de la biblioteca.

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Como ejemplo, el estudiante universitario de Iowa Caleb Sinnwell presentó un proyecto sobre la "armada fantasma", una unidad de unos 1.100 soldados que durante la II Guerra Mundial utilizó tácticas de engaño -como tanques inflables, transmisiones de radio falsas y efectos de sonido- para confundir a las fuerzas nazis.

Sinnwell destacó que su investigación se basó en el análisis de fuentes primarias de la biblioteca del Congreso y que refleja su interés por historias "creativas y a menudo ignoradas" del pasado.

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Esta prestigiosa biblioteca con sede en Washington, es la institución cultural gubernamental más antigua de Estados Unidos y además es el brazo de investigación del Legislativo. También es considerado el recinto con más fondos bibliográficos del mundo.

"Dado que los niños no pueden obtener su propia tarjeta de investigador hasta cumplir los 16 años, quisimos que este espacio les brindara una experiencia auténtica y accesible con los tesoros de la biblioteca", explicó por su parte Rosenstein. EFE

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