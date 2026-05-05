Bolivia estudia emitir bonos denominados en dólares por primera vez en cuatro años

Bolivia está estudiando el interés de los inversores por su primera emisión de bonos denominados en dólares en cuatro años después de que el Gobierno de Rodrigo Paz evitase en marzo un impago de la deuda externa y Moody's elevase su calificación crediticia.

El Ejecutivo boliviano ha contratado a Banco Santander y Deutsche Bank Securities para celebrar reuniones con el fin de cuantificar el apetito de los mercados por sus pagarés, según informa 'Bloomberg'.

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La prima de riesgo boliviana se sitúa actualmente en 378 puntos básicos respecto de los bonos del Tesoro estadounidense, la cifra más baja desde 2020.

En este sentido, el recorte de las subvenciones a los combustibles decretado por Paz y el cumplimiento de los pagos de deuda pendientes se han saldado con que Moody's ha elevado el 'rating' boliviano de 'Ca' a 'Caa3' con perspectiva positiva.

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La emisión se produciría en un contexto en el que los diferenciales de bonos de países emergentes se han estrechado hasta mínimos no vistos desde 2023 pese al daño económico provocado por la guerra de Irán.

Aún así, Bolivia afronta unas obligaciones de 2.300 millones de dólares (1.968 millones de euros) que vencen este mismo año, al tiempo que disminuyen sus ingresos por la venta de gas natural. El Gobierno solicitó en febrero hasta 3.300 millones de dólares (2.823 millones de euros) al Fondo Monetario Internacional (FMI).

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