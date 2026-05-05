Así es Familiar, la nueva mascota robótica para la interacción humana y la comprensión emocional

El equipo detrás de los robots aspiradores Roomba ha presentado Familiar, una nueva mascota robótica diseñada para la interacción con humanos y la comprensión emocional mediante inteligencia artificial (IA), con un formato similar al de un perro "cálido y expresivo".

Estas nuevas mascotas han sido desarrolladas por Familiar Machines & Magic, el nuevo proyecto liderado por el cofundador de iRobot, Colin Angle, que aprovecha las capacidades avanzadas de robótica pero, en lugar de para limpiar, para ofrecer una experiencia de apoyo emocional en el hogar.

PUBLICIDAD

Tal y como lo describe la compañía en su web, las nuevas mascotas llamadas Familiar, son "una presencia" que da apoyo, aprende los ritmos y objetivos del hogar, responde con cariño y "hace que la vida sea un poco más mágica".

El formato de esta mascota robótica está inspirado en los animales y es similar al de un perro de color blanco, de aspecto "cálido" y pelaje suave. Además, cuenta con expresiones faciales y corporales, sonidos y movimientos que responden a la interacción con las personas.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el Familiar dará un roce cariñoso cuando identifique que la persona a su lado está estresada, inclinará la cabeza cuando identifica una sonrisa o moverá la cola para expresar emoción.

Para ello, la mascota incluye una superficie con receptores táctiles para identificar el tacto de las personas, junto a una serie de cámaras y micrófonos con los que recoger la información de su entorno.

PUBLICIDAD

Asimismo, todo está impulsado por un sistema de IA multimodal integrado que emplea un modelo optimizado para el razonamiento social, con capacidades para comprender más allá de las órdenes, al entender el contexto.

Como resultado, los Familiares comprenden las expresiones faciales de los humanos, el tono de voz y el lenguaje corporal, además de aprender de su entorno y adaptarse a los ritmos de cada hogar. Con ello, pueden ayudar a fomentar hábitos saludables e interrumpir patrones de comportamientos a evitar.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el Familiar dará un ligero toque con la pata cuando sea hora de moverse o un "suave empujón" cuando identifique que la persona está pasando demasiado tiempo con el 'smartphone'.

Además, también desarrolla recuerdos y una personalidad en cada interacción, facilitando una relación cada vez más personal a medida que va interactuando con los humanos. A ello se le suma que puede ofrecer apoyo a adultos cuando una persona necesite desahogarse o a niños involucrándolos en juegos sin pantallas.

PUBLICIDAD

Con todo, la compañía ha matizado que no se trata de una mascota para reemplazar a los humanos o a los animales de compañía, sino que son un "complemento" tanto para quienes no pueden tener mascotas como para quienes ya las tienen.

Igualmente, se ha de tener en cuenta que los datos que recoge la mascota se almacenan en el dispositivo y son los usuarios los que deciden cuándo compartirlos en la nube. "Lo que sucede en su casa se queda en su casa", como aseguran desde Familiar Machines & Magic.

PUBLICIDAD

Por el momento, las mascotas Familiares aún no están disponibles para los usuarios de forma general, sino que son un prototipo de prueba de concepto. No obstante, permite unirse a la lista de espera para experimentar con estas mascotas robóticas.