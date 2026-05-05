Agencias

Ascienden a casi 835 los muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza

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Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 835 los palestinos muertos a causa de los ataques israelíes contra el enclave a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado tres fallecidos --dos en ataques israelíes y uno cuyo cuerpo ha sido recuperado-- y once heridos, con lo que desde el alto el fuego las cifras aumentan a 834 "mártires", 2.365 heridos y 768 cadáveres recuperados por los equipos de rescate.

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Asimismo, ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.615 fallecidos y 172.468 heridos, si bien ha recalcado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

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