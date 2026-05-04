Torres no teme la declaración de Ábalos en el Supremo y recuerda que el PSOE le apartó "inmediatamente" de sus cargos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que no teme la declaración del extitular de Transportes José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas', a la vez que ha defendido que la dirección del PSOE le apartó "inmediatamente" de sus cargos sin "ni siquiera" haber una imputación.

En una entrevista en 'Cope Canarias', recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que al PSOE le "horroriza" la corrupción y es un partido de "gente trabajadora y honesta", aunque hay ocasiones, como en toda organización y familia, donde "hay personas que se apartan de esas normas que deben ser ejemplares".

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"Por tanto, lo que hay que hacer es apartarlos de las organizaciones, siempre con la presunción de inocencia pertinente, pero tomando decisiones inmediatas, que fue lo que hicimos", ha incidido Torres, que también ha afirmado que el juicio está "a punto de terminar" en el Supremo y que, ante "quien ha intentado difamar" tendrá las repercusiones "que deba tener".

Por otra parte, el ministro ha negado que Ábalos saliera del Gobierno de Pedro Sánchez por "conductas inapropiadas", sino porque "lo decide el presidente" por una remodelación de su Ejecutivo que "es algo normal en democracia".

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