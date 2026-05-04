Cultura inicia los trámites para declarar la Casa Mudéjar-Casa Árabe de Córdoba como Bien de Interés Cultural (BIC)

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento la Casa Mudéjar- Casa Árabe de Córdoba, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Casa Mudéjar-Casa Árabe está situada en pleno casco histórico de Córdoba. El edificio, originado por la unión de cinco estrechas casas, presenta una planta laberíntica, organizada en torno a cuatro patios y un torreón, siguiendo los modelos constructivos propios de la arquitectura mudéjar.

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Su localización en la colación de Santa María, próxima a la Mezquita-Catedral, responde al reparto histórico de solares tras la reconquista, reservado a linajes de especial relevancia social y política.

Desde el punto de vista arquitectónico y artístico, el inmueble conserva destacados elementos del arte mudéjar y andalusí, como arcos polilobulados de medio punto de ladrillo aplantillado, capiteles de tradición califal, alfarjes de madera policromada y una rica decoración en yeserías con motivos de ataurique, lacería e inscripciones de caligrafía árabe.

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Uno de los elementos más sobresalientes del edificio es el conjunto de pinturas murales figurativas del siglo XV conservadas en la Sala de Embajadores, uno de los escasos ejemplos conservados en la ciudad de Córdoba.

A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, la Casa Mudéjar - Casa Árabe ha sido objeto de varias intervenciones de conservación y rehabilitación, entre las que destacan la actuación integral finalizada en 2011, galardonada con el premio 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad'.

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