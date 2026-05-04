Endrick no desvela nada de su futuro: "No se sabe qué puede pasar, pero me siento genial en el Olympique"

El delantero brasileño Endrick no tiene claro todavía qué pasará con su futuro en la próxima temporada y si volverá a la disciplina del Real Madrid o continuará en la del Olympique de Lyon francés, donde está cedido por el conjunto madridista y ofreciendo un gran rendimiento.

"No lo sé, estoy muy contento aquí y me siento genial. Estoy cedido y estoy contento con mis compañeros, todo va muy bien, pero después, nunca se sabe qué puede pasar, ya veremos. Lo dejo todo en manos de Dios y veremos qué sucede", advirtió Endrick a 'Ligue 1+' en declaraciones recogidas por 'lequipe.fr'.

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El joven futbolista de 19 años insistió en que hará lo que le digan. "Si debo quedarme en Madrid, me quedaré en Madrid; si debo renovar mi cesión aquí, la renovaré", indicó, aunque reconoce que está feliz en Lyon. "Me gustaría mucho quedarme y el club está haciendo todo lo posible para que esté en las mejores condiciones", subrayó Endrick, que confesó igualmente que su mujer jugará también un papel clave en su decisión.

Un poco más tarde, en la zona mixta, añadió: "Es como siempre digo. Si es quedarme aquí, si es volver al Real Madrid, si es irme a otro sitio, haré lo que Dios me diga. Le doy gracias a Dios por haberme traído aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Pero ya está, haré lo que Dios me diga, lo que mi mujer también me diga."

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