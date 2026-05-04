Agencias

Irán dice haber impedido la entrada de destructores de EE.UU. en el estrecho de Ormuz

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Teherán, 4 may (EFE).- Irán afirmó este lunes que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una “advertencia firme y rápida”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

“Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz”, afirmaron las relaciones públicas del Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. EFE

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