Agencias

Pisarello (Comuns) pide a Albares comparecer por la Flotilla y movilización de las instituciones

Guardar
Imagen LCB2TSA3NVDYHJSICAZEVW5R4M

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha instado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, a comparecer por la situación de la Global Sumud Flotilla, y a que las instituciones del Estado se movilicen para conseguir la liberación de los dos activistas detenidos por Israel, el activista palestino-español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila.

"Los estados y la UE tienen la obligación de actuar y no pueden permanecer indiferentes. Hay que sancionar y parar los pies a las brutales agresiones de Israel", ha reclamado este lunes en rueda de prensa, tras alertar que los activistas corren peligro y que se han expuesto abusos físicos y torturas.

PUBLICIDAD

También ha explicado que el martes acompañarán a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y a otros compañeros que estuvieron presentes en la anterior Flotilla antes de su declaración en la Audiencia Nacional.

"La mayoría del planeta tiene claro que la Flotilla es una acción humanitaria dirigida a frenar el crimen de un genocidio en Palestina. Por eso son centenares las movilizaciones que se producen en el mundo para pedir las liberación de los dos activistas", ha asegurado.

PUBLICIDAD

Para Pisarello, lo que ha ocurrido es un "secuestro y una detención ilegal" de los activistas que ha desembocado, a su juicio, en un proceso irregular que intentar presentar una acción humanitaria en un acto de terrorismo y sin pruebas, ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski dice que Ucrania podría atacar con drones el acto del 9 de mayo en Moscú

Infobae

Cinco muertos en ataque con misil ruso contra una ciudad en la región de Járkov

Infobae

Carney define a Canadá como "el más europeo de los países no europeos"

Infobae

Bruselas prohíbe los onduladores chinos en los proyectos energéticos con fondos europeos

Infobae

Un arqueólogo español, tras la mítica ciudad perdida de Zerzura

Infobae