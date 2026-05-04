Solana apuesta por una coalición de voluntarios en Europa para responder a los desafíos de seguridad

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana (1995-999) ha reivindicado este lunes una coalición de voluntarios para Europa con la que dar respuesta a los desafíos que van surgiendo en el escenario geopolítico, en un momento en el que las relaciones con viejos aliados como Estados Unidos "no van a volver a ser como eran".

"Creo que lo que falta ahora es esa capacidad de tomar decisiones rápidamente, europeamente", ha valorado Solana durante su intervención en un coloquio sobre la defensa de Europa, celebrado en la sede del Parlamento Europeo, en Madrid.

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Solana ha puesto en valor que en momentos de dificultad, Europa ha sabido "hacer cosas extraordinarias" y ha recordado cómo durante su periplo como Alto Representante para Política Exterior de la Unión Europea (1999-2009), la UE supo dar respuesta a las demandas de seguridad de "un país africano" tal y como les solicitó Naciones Unidas.

"En pocas semanas teníamos un cuartel general europeo despegado en ese país, hicimos toda la labor que el secretario general (Kofi Annan) nos pidió (...) y ese cuartel general que salió a desplegarse con sus tropas europeas, no de la OTAN, hicieron lo que tuvieron que hacer, lo hicieron muy bien, y ya fuimos solicitados para muchas otras labores", ha rememorado.

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"Hubo un movimiento donde nos pusimos todos de acuerdo para hacerlo y yo creo que lo que falta ahora es esa capacidad de tomar decisiones rápidamente, europeamente", ha incidido Solana, que propone tomar como ejemplo de "grandes aciertos" europeos, como la creación del euro, o de la empresa Airbus.

"La coalición de voluntarios es algo que debemos empezar a pensar ya (...) ver cómo podemos avanzar con un grupo de países de la Unión Europea que quieran moverse seriamente en la dirección de la defensa", ha expuesto.

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Solana considera que ya "hay suficientes contactos entre los militares europeos" para poner en marcha una iniciativa de este tipo, que considera necesaria a tenor de los mensajes que llegan desde el otro lado del Atlántico, donde el regreso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca, ha cambiado las viejas relaciones de aliados.

Solana ha reconocido recibir con "tristeza" la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, en la que se sitúa a la Unión Europea como una "molestia" para Washington. "Es un sinsentido tan grande que no lo puedo imaginar", ha lamentado el antiguo secretario general de la OTAN.

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"Las relaciones con Estados Unidos no van a volver a ser lo que eran. El paso del presidente Trump por Estados Unidos marcará un antes y un después y por eso tenemos que tomar conciencia de eso (...) hay que tomarse en serio estos temas de relación con Estados Unidos", ha apuntado.