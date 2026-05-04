Merz cree que Trump tiene razón al sentirse decepcionado por la UE y subir aranceles a los automóviles

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha apuntado a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "tiene razón" al sentirse decpecionado con la Unión Europea por el hecho de que no se hubiera cerrado el acuerdo arancelario de agosto de 2025 y, en consecuencia, haya decidido subir los aranceles a los automóviles europeos.

Además, el mandatario alemán ha señalado que el aumento de aranceles sobre las importaciones de automóviles está dirigido a la Unión Europea (UE) en su conjunto y no específicamente a Alemania. "Quiere apuntar a toda Europa", ha declarado.

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Según Merz, en el Parlamento Europeo sigue habiendo resistencia al acuerdo y ha explicado que Trump se estaba impacientando a medida que la parte europea seguía planteando nuevas condiciones.

En agosto de 2025, Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron un marco que limitaba los aranceles al 15% sobre la mayoría de los productos de la UE importados a Estados Unidos, incluidos los automóviles y las piezas de automóvil.

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Trump declaró el viernes que tenía previsto aumentar los aranceles sobre los automóviles y camiones importados de la UE al 25% a partir de la próxima semana, alegando que el bloque no había cumplido el marco comercial acordado.