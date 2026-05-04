El brent, volátil, sube y supera los 109 dólares el barril, pendiente de Oriente Medio

(Actualiza la información EC1020 con datos de mercado)

Madrid, 4 may (EFECOM).- El barril de petróleo brent para entrega en julio cotiza volátil este lunes, y tras llegar a bajar y a tocar un mínimo por debajo de los 105 dólares durante esta madrugada, sube después y supera los 109 dólares.

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A las 7.00 horas de este lunes en Madrid (5.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa no registraba casi variación, y se mantenía estable en los 108 dólares.

No obstante, durante la madrugada en Europa, llegó a caer hasta los 105,55 dólares.

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Pese a ello, desde las 8.30 horas (6.30 GMT), el precio del crudo se ha girado al alza, y a las 9.00 horas (7.00 GMT) subía el 0,90 %, hasta los 109,15 dólares.

Este lunes el brent cotiza sin rumbo fijo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que las negociaciones con Irán van "muy bien", horas después de que asegurara que pronto revisaría el plan de paz enviado por Teherán.

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Asimismo, anunció el "Proyecto Libertad", un masivo operativo de más de cien aeronaves, buques y drones en el que participarán 15.000 militares para liberar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz.

Ante este anuncio, el Ejército iraní ha advertido de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar el estrecho de Ormuz serán atacados.

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Justo este lunes se ha conocido que un superpetrolero iraní con 1,88 millones de barriles de crudo a bordo logró eludir el bloqueo de la Armada de Estados Unidos y navega actualmente por aguas indonesias rumbo al archipiélago de Riau, en la segunda evasiva de buques iraníes en la región en menos de 24 horas.

El domingo, otra embarcación similar, propiedad de la Compañía Nacional Iraní de Buques Tanque (NITC, por sus siglas en inglés), también entró en el estrecho de Lombok con crudo procedente de Teherán.

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Todo ello se produce un día después de que representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+ anunciaran que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio.

De la misma manera que el brent, el barril del petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, cotiza volátil este lunes. A esta hora sube el 0,74 %, hasta los 102,69 dólares. EFECOM

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