FBI ofrece 25.000 dólares a quien ayude a encontrar los restos mortales de Ana Knezevich

Redacción internacional, 5 may (EFE).- El FBI ofrece una recompensa de "hasta 25.000 dólares" para quien facilite información sobre el paradero de los restos mortales de Ana María Knezevich Henao, cuyo asesinato en Madrid quedó sin resolver tras la muerte de su marido y único sospechosos, que se suicidó en Estados Unidos, según la oficina del FBI en Miami.

David Knezevich, el empresario serbio de 37 años de edad acusado de secuestrar y asesinar en 2024 en España a su esposa, fue detenido al aterrizar en el aeropuerto de Florida tres meses después de la desaparición de su mujer, y estaba a la espera de juicio, acusado de asesinato y violencia doméstica, cuando el 28 de abril de 2025 se quitó la vida

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El FBI estadounidense y la Policía española concluyeron que el acusado habría viajado desde Serbia a España el 1 de febrero de 2024 para buscar a su esposa, de 40 años, nacida en Colombia y nacionalizada estadounidense. La mató y transportó su cuerpo en una maleta hasta un lugar que nunca reveló.

Knezevich utilizó un automóvil "Peugeot 308 azul oscuro de 2019 con las lunas traseras tintadas" para regresar a Serbia tras el asesinato, "pasando por Croacia, Francia e Italia", y "se cree que se deshizo de los restos de Ana María durante este viaje", según el FBI.

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"El collar característico y el diario que pertenecían a la víctima no se encontraron en el apartamento. Es posible que alguien que los haya visto pueda reconocerlos", señala la agencia de investigación estadounidense en un texto publicado en redes sociales que va acompañados por la fotografía del collar y del diario.

El motivo del asesinato -según la investigación policial incluida en el sumario- es que estaban en proceso de divorcio y tenían desavenencias por el reparto de un patrimonio millonario.

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Los investigadores concluyeron que el 2 de febrero de 2024 Ana María Knezevich salió de su piso de alquiler en Madrid y fue a visitar otro, en el que pretendía establecerse. Regresó unas horas más tarde, con un ramo de flores en la mano, y ya nadie más la vio.

Al mismo tiempo, su marido, que dos días antes había alquilado un coche en su Belgrado natal y puesto rumbo a la capital española, se encontraba en una ferretería de Madrid comprando un espray de color negro y un rollo de cinta adhesiva de embalaje.

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Ya de noche ocultó su rostro con un casco de moto y tapó con ese espray y esa cita las cámaras de seguridad del edificio en el que vivía su esposa en Madrid, según la investigación policial.

Su entrada en el inmueble se ve de forma nítida, pero no tanto su salida, según las instantáneas que constan en el sumario del caso. Sí se ve a una persona de sus características salir cargando una maleta que probablemente contenía el cuerpo de ella.

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Luego David emprendió el viaje de regreso a Serbia y en algún punto del trayecto se deshizo del cadáver de Ana María, que todavía no ha sido encontrado. EFE