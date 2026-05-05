Rusia confirma al menos dos muertos y 32 heridos en un ataque ucraniano contra región rusa

(Actualizamos con la confirmación por parte de las autoridades rusas de muertos y heridos)

Moscú, 5 may (EFE).- El gobernador de Chuvasia, Oleg Nikoláyev, confirmó este martes la muerte de al menos dos personas y otros 32 heridos en el ataque ucraniano con drones y misiles contra Cheboksari, capital regional a unos 600 kilómetros al este de Moscú.

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"Con profundo pesar, dos civiles perdieron la vida. (...) Otras 32 personas resultaron heridas, entre ellas un niño", comunicó en redes sociales.

Anteriormente, el popular canal de Telegram Baza contó hasta dos muertos y otras 34 personas heridas en los ataques con drones y misiles de crucero que impactaron contra edificios residenciales y una planta del Instituto de Investigación de Ingeniería de Relés.

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Poco después, el Comité de Instrucción confirmó que hay víctimas mortales, pero no concretó su número.

Además, canales de Telegram locales informaron de daños en la infraestructura de transporte, un edificio universitario y un centro comercial.

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Las autoridades locales comunicaron restricciones temporales para peatones y vehículos debido a las operaciones de los servicios de emergencia.

Los medios independientes vinculan la planta alcanzada por el ataque con la fabricación de equipos electrónicos para el ejército ruso, incluyendo la fabricación de antenas utilizadas para instrumentos de guerra electrónica para proteger los drones Shahed (Gerán), así como receptores satelitales para los misiles Kalibr e Iskander.

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Por su parte, Ucrania emitió imágenes de lanzamientos de misiles de crucero desde su territorio.

El Ministerio de Defensa ruso anunció este martes por la mañana haber interceptado 289 drones ucranianos que atacaron territorio ruso. Varios gobernadores rusos informaron de incendios en sus regiones, tales como la de Leningrado y la de Briansk.EFE

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