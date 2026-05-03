Zelenski asegura que Ucrania ha atacado dos petroleros rusos en el puerto de Novorosíisk

Berlín, 3 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este domingo que las fuerzas ucranianas han atacado y alcanzado dos petroleros rusos en aguas próximas al puerto de Novorosíisk, en el mar Negro.

"Nuestros guerreros continúan aplicando sanciones contra la flota petrolera en la sombra de Rusia: dos de estos buques fueron alcanzados en las aguas de entrada al puerto de Novorosíisk", escribió en su cuenta de la red social X.

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El mandatario indicó que estos petroleros habían sido utilizados "activamente" para transportar petróleo.

Zelenski aseguró que los ataques de largo alcance que efectúa Ucrania contra Rusia continuarán por "mar, aire y tierra".

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La operación fue dirigida por el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov, en colaboración con la contrainteligencia del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Armada. EFE