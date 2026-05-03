Los Sixers culminan la remontada y eliminan a los Celtics de Hugo González

Los Philadelphia 76ers han superado este sábado a los Boston Celtics (100-109) en el séptimo y último partido de la primera ronda de los 'Playoffs' de la NBA (4-3), culminando una remontada histórica después de que los de Massachusetts se pusiesen 3-1 en la eliminatoria.

En un encuentro que disputaron sin su estrella, el alero estadounidense Jayson Tatum, que se lesionó en el sexto partido, los Celtics sucumbieron al gran encuentro del pívot Joel Embiid, que se perdió los tres primeros encuentros de la serie y se lució con un 'doble-doble' de 34 puntos y 12 rebotes, y del base Tyrese Maxey, que anotó 30 tantos y capturó 11 rebotes.

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Así, neutralizaron los 33 puntos de Jaylen Brown y los 26 de Derrick White. Mientras, el español Hugo González estuvo casi 13 minutos en pista en los que no consiguió ver canasta, pero en los que firmó tres rebotes.

De esta manera, los Sixers, que tuvieron que pasar por los 'Play-In', se clasifican para las semifinales de la Conferencia Este, donde se enfrentarán a los New York Knicks, terceros cabeza de serie.

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