La Guardia Civil recupera 150.000 euros de una estafa amorosa iniciada a través de una aplicación

La Guardia Civil ha recuperado 150.000 euros que una víctima había entregado tras ser engañada en una estafa amorosa iniciada el pasado mes de enero a través de una aplicación.

La víctima llegó a pagar 162.000 euros e interpuso una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Arroyomolinos. Los agentes lograron ubicar el lugar donde estaban los fondos, bloquearon 6.000 euros y recuperaron 144.000, ha detallado la Benemérita en un comunicado.

PUBLICIDAD

La investigación llevó a los agentes hasta Massamagrell, en Valencia, ya que el autor de los hechos había invertido el dinero en la compra de material de construcción, blanqueando así el dinero obtenido.

La pesquisa continúa abierta, orientada a la plena identificación y detención del autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

PUBLICIDAD

Desde la Guardia Civil han recordado la importancia de denunciar cualquier delito de esta índole, que permita investigar los hechos y bloquear las cuentas bancarias que albergan el dinero estafado.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, han recomendado no enviar dinero ni compartir datos financieros con personas que no se conocen personalmente.

PUBLICIDAD

También han pedido desconfiar de perfiles demasiado perfectos que declaran amor rápido, así como de quienes evitan las videollamada y utilizar búsquedas inversas de imágenes para verificar la identidad de personas que ofrecen por redes sociales iniciar relaciones de amistad o sentimentales.