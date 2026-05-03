Nico Williams está de vuelta

Bilbao, 3 may (EFE).- Los dos goles de Nico Williams que rubricaron la remontada del Athletic Club en Mendizorroza frente al Alavés (2-4) confirmaron el regreso a la primera línea del extremo internacional, que ha dejado atrás los problemas de pubis que le han lastrado durante el último año.

Una noticia muy celebrada en un equipo rojiblanco necesitado de alegrías, que aspira a maquillar una decepcionante temporada logrando una plaza europea y, obviamente, también por el seleccionador de España, Luis de la Fuente, a apenas un mes y medio del debut de la Roja en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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La clave de la recuperación de Nico fue el parón que hizo a mediados de febrero. El Athletic confirmó que, después de cinco meses de tratamiento sin los resultados esperados, el futbolista se pondría en manos de un especialista externo para tratar de solucionar el problema.

"Así no podemos seguir", llegó a clamar Ernesto Valverde justo antes de ese paréntesis, en el que el jugador se puso en manos de Jurdan Mendigutxia. El navarro, referente internacional en el ámbito de la fisioterapia, marcó nuevas pautas de trabajo para Nico, que en apenas dos meses volvió a ponerse a las órdenes del técnico.

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"He pasado por meses muy difíciles porque he tenido una lesión muy larga, pero lo que importa ahora es el presente", destacaba el sábado el delantero, cuyo calvario comenzó en abril del pasado año, en unas fechas en las que el Athletic se jugaba el pase a la final de la Liga Europa.

Nico se perdió el intento de remontada de semifinales en Old Trafford tras el contundente 0-3 de la ida y, tras reaparecer en la última jornada contra el Barça, el agitado verano en el que se rumoreó con su salida al club azulgrana y que culminó con la ampliación de su contrato hasta 2035 le sentó bien a nivel físico.

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Comenzó la temporada a gran nivel, con un gol y dos asistencias en la primera jornada frente al Sevilla, pero todo se torció en el Turquía-España del 7 de septiembre en Konya. El futbolista sufrió una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda que, en primera instancia, le mantuvo un mes de baja, pero tras reaparecer no volvió a ser el jugador diferencial que acostumbra.

Dejó un par de destellos de su clase con dos excelentes goles frente al Oviedo y el Levante, pero se le echó en falta en la Liga de Campeones, en la que sólo disputó completo el partido frente al Paris Saint-Germain.

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Después de quedar fuera de la final de Copa del Rey, eliminados ante la Real Sociedad, otra de las grandes decepciones de la temporada rojiblanca, Nico cerró ese largo e incómodo capítulo con el inicio del nuevo tratamiento, que parece haber dado con la solución al problema.

La actuación en Vitoria y la liberación del Athletic con los tres puntos sumados en Mendizorroza deben servir de impulso en las cuatro últimas jornadas, en las que los rojiblancos se medirán a Valencia, Espanyol, Celta y Real Madrid.

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A nivel colectivo, con la motivación de despedir a Valverde -quien ya anunció en marzo que no seguirá en el club al final de campaña- con ese premio europeo.

Y en el plano individual, Nico cuenta con el aliciente extra de disputar su segundo Mundial con una de las grandes aspirantes al título. Al pequeño de los Williams le sobran motivos para mirar al futuro con optimismo. EFE

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