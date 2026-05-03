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Pogacar: "Para mí es importante ganar"

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Redacción deportes, 3 may (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE) expresó este domingo su satisfacción por su primer triunfo en el Tour de Romandía, en Suiza, y por las cuatro victorias de etapa, al asegurar que para él "es importante ganar" y seguir acumulando éxitos en cualquier oportunidad que tenga.

"Cada victoria es importante. Para mí, es importante ganar y terminar el trabajo de equipo", remarcó Pogacar en declaraciones a la organización al término de la quinta y última etapa.

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El número uno del mundo valoró la labor de su escuadra y también la actuación del alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora), segundo en la general y quien trató de atacar en la parte final del puerto de llegada.

"Fue un día duro. Ha hecho un gran trabajo, pero he podido sobrevivir a su rueda. He tenido que luchar hasta la línea de meta", señaló de Lipowitz el ciclista esloveno, quien consigue su primera ronda por etapas de la temporada, además de las clásicas Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja.

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