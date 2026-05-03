Leclerc: "Luchábamos por el podio, pero cometí un error que espero no volver a repetir"

Redacción deportes, 3 may (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó sexto el Gran Premio de Miami (EEUU) y es tercero en la general del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo que "luchaba por el podio, pero" que cometió "un error" que le ocasionó un trompo -que, al rozar el muro, pudo haber tenido consecuencias lamentables- y que espera "no volver a repetir".

"La salida y la carrera, en líneas generales, fueron bien; y estábamos luchando por el podio", explicó el piloto de la Costa Azul, de 28 años, con ocho victorias y 52 podios en la categoría reina.

PUBLICIDAD

"Al final, por desgracia cometí un error que me costó la pérdida de unas cuantas posiciones", comentó Leclerc este domingo en Miami.

"La culpa fue toda mía y voy a asegurarme de que no lo voy a volver a repetir", afirmó el monegasco, tercero en el Mundial con 63 puntos, 37 menos que el líder, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este domingo logró su tercera victoria seguida, todas ellas saliendo desde la 'pole'.

PUBLICIDAD

"Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos en este pequeño parón hasta nuestra próxima carrera, en Canadá, para revisar todo; y dar algunos pasos hacia adelante", comentó Leclerc este domingo en el circuito del Hard Rock Stadium, donde juegan habitualmente de locales los Miami Dolphins, equipo de la liga profesional de fútbol americano.