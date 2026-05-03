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El presidente de Portugal promulga una reforma que restringe la Ley de Nacionalidad

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Lisboa, 3 may (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, promulgó este domingo una alteración de la Ley de Nacionalidad presentada por el Gobierno de centroderecha que busca dificultar la obtención del pasaporte, aunque señaló que habría querido un mayor consenso parlamentario.

En un comunicado publicado en la web de la Presidencia de la República lusa, Seguro recalcó además la importancia de que los procesos pendientes no se vean afectados por esta reforma.

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La norma, que tuvo que ser alterada tras una revisión del Constitucional que identificó varias irregularidades, fue aprobada en el Parlamento el pasado 1 de abril con los votos de la derecha y la ultraderecha. EFE

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