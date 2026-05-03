Vinicius aplaza el alirón y el Oviedo se asoma a Segunda

Madrid, 3 may (EFE).- Los dos goles de Vinicius Júnior y la victoria del Real Madrid contra el Espanyol (0-2) evitaron el alirón este domingo del Barcelona, pendiente de un punto en el ‘Clásico’ del próximo domingo en el Camp Nou, tras una jornada que sitúa al Oviedo a un paso de Segunda División, alivia al Rayo Vallecano y aguarda la reacción del Sevilla.

El Barcelona aún no es campeón. Todavía mantiene sus once puntos de ventaja con doce por disputarse, después de su triunfo del sábado por 1-2 ante Osasuna, pero la certeza matemática del segundo título de LaLiga EA Sports en dos años de Hansi Flick exigía el tropiezo del Real Madrid, que se resistió a la realidad con el liderazgo de Vinicius.

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Ahora queda el ‘Clásico’, que propondrá de nuevo al Barcelona. Le basta con no perder ante el conjunto blanco, que tan solo suma dos victorias en las últimas cinco jornadas del campeonato, cuya emoción es mucho más alta por el otro lado de la clasificación, con tres descensos todavía en juego.

A la espera del marcador de este lunes del Sevilla, con 34 puntos y enfrentado a la Real Sociedad en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, cada semana remueve aún más la competencia contra el descenso, sin que nadie se sienta aún salvado del todo.

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Ni el Valencia (39) ni el Espanyol (39) ni el Elche (38) ni el Mallorca (38) ni el Girona (38) ni el Alavés (36), todos ellos fuera de las tres últimas posiciones, han alcanzado los 42 puntos que ya tenía Osasuna y que ya tiene el Rayo Vallecano, aunque la duda persiste sobre si esa cantidad será suficiente para sentirse tranquilo, como en otras temporadas.

El Valencia mantiene todavía la alerta. Su derrota por 0-2 contra el Atlético de Madrid, con un once completamente nuevo en Mestalla y con una victoria de mérito con los goles de los debutantes Iker Luque y Miguel Cubo en el segundo tiempo, prolonga la inestabilidad del conjunto de Carlos Corberán, con 39 puntos y con cinco de colchón, siempre que el Sevilla no gane este lunes a la Real Sociedad. Si no, sólo serían tres.

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Es la distancia que lo separa del Alavés, cuarto por abajo, remontado por el Athletic Club (2-4) y pendiente del marcador del Sevilla este lunes para no recaer en la zona de descenso, en la que continúa el Levante, al que su goleada contra el Villarreal (5-1), sellada la Liga de Campeones y cada vez más cerca de asegurar el tercer puesto (suma cinco puntos más que el Atlético), lo mantiene penúltimo.

Sigue vivo, en cualquier caso, el Levante, a tres puntos de la permanencia ahora, a cuatro si vence el Sevilla este lunes, mientras que el Oviedo ya asume una realidad casi inevitable, a ocho puntos de la salvación con doce por disputarse, después del 3-0 encajado contra el Betis. El conjunto verdiblanco refuerza su quinta plaza, ya sea de Liga de Campeones o de Liga Europa, dependiendo si España logra el sitio extra en el máximo torneo continental.

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Tres derrotas seguidas alarman al Girona, que tiene 38 puntos; los mismos que el Mallorca, que se impuso el viernes 0-1 en Montilivi para aumentar esa sensación de inquietud constante que persigue a todos los equipos por debajo de los 42 puntos todavía. Samu Costa marcó el gol balear. Ha anotado tres tantos en las últimas siete citas que han supuesto siete puntos para el grupo dirigido por Martín Demichelis.

También tiene 38 puntos el Elche, derrotado por 3-1 por el Celta, con los goles de Hugo Álvarez, Iago Aspas y Borja Iglesias que reponen al conjunto celeste en zona europea, tres puntos por delante del Getafe, al que doblegó 0-2 el Rayo Vallecano, con el tercer gol en las últimas tres jornadas de Sergio Camello, para rozar la salvación. Ya tiene 42 puntos.

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Iñaki Dufour