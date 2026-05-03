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La Armada británica informa de un ataque contra un buque granelero en estrecho de Ormuz

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La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este domingo de un ataque de varias embarcaciones pequeñas contra un buque granelero cerca de Sirik, en la costa de Irán, y muy cerca del estrecho de Ormuz.

"El 3 de mayo de 2026 la UKMTO ha recibido un informe de un incidente a 11 millas náuticas al oeste de Sirik, Irán, en el que el patrón del granelero rumbo norte informó de un ataque de múltiples embarcaciones pequeñas", ha relatado la oficina británica.

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La embarcación, cuyo nombre no especifica, "salió de la zona y toda la tripulación se encuentra a salvo". "No se ha informado de ningún impacto ambiental", ha añadido.

Sirik está ubicado en la parte iraní del estrecho de Ormuz, epicentro de la tensión entre Estados Unidos e Irán debido al cierre del estrecho y del bloqueo naval impuesto por Washington a Irán.

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