La UE envía un mensaje de unidad a Trump y Putin con la cumbre europea en Armenia

Yereván, 3 may (EFE).- La Unión Europea (UE) quiere enviar un mensaje de fortaleza y unidad tanto a Estados Unidos como a Rusia al celebrar el lunes en Armenia, país fronterizo con Irán, la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), en la que participará por primera vez el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

A esta reunión han sido invitados 48 países -los miembros del bloque comunitario y otra veintena más-, tras lo que al día siguiente los Veintisiete celebrarán una segunda cumbre bilateral con el país anfitrión, que intenta reducir su dependencia del Kremlin.

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La UE ha seguido adelante con sus planes de reunirse en la capital armenia pese al estallido de la guerra en la vecina Irán, ya que Teherán mantiene buenas relaciones con Yereván.

Se trata de la octava cumbre de la CPE, foro creado en 2022, poco después del comienzo de la guerra en Ucrania. De hecho, prácticamente todos los países europeos menos Rusia y su aliada Bielorrusia pertenecen al grupo. En esta ocasión el lema de la reunión será "Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa".

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La mayor novedad es la presencia de Carney, el primer mandatario no europeo invitado a la reunión. Fuentes comunitarias destacaron que "las razones son evidentes", ya que Canadá comparte con Europa la misma visión sobre geopolítica y seguridad y la creencia en un orden internacional basado en normas y anclado en el derecho internacional y el multilateralismo.

"Europa y Canadá con más que socios afines, juntos estamos construyendo una alianza global para defender la paz, una prosperidad compartida y el multilateralismo", escribió en X el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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Carney respondió que "en un mundo más peligroso y dividido, Canadá se está acercando cada vez más a nuestros socios y aliados europeos" y destacó que la cooperación en defensa, energía y tecnología busca "construir un futuro más seguro y próspero a ambos lados del Atlántico".

Esto contrasta con la política exterior del presidente de EE.UU., Donald Trump, su acercamiento a Rusia, sus críticas a la OTAN y su decisión de elevar el 25 % el arancel a los coches y camiones fabricados en la UE tras acusar el viernes al bloque de incumplir el pacto comercial.

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Mientras Trump habla por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, los europeos y Canadá hablarán de "reforzar la seguridad colectiva" y mostrarán su firme apoyo a Ucrania -su presidente, Volodímir Zelenski, viajará a Yereván- en el quinto año de guerra.

A su vez, la crisis en Oriente Medio "obviamente estará presente en la mente de todos, sobre todo por la ubicación de la cumbre, y más aún si tenemos en cuenta las implicaciones en materia de energía y conectividad", añadió la fuente comunitaria.

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Apoyo a Armenia ante injerencia electoral rusa

No es casualidad que la reunión de la CPE se celebre en Armenia, país que celebrará el 7 de junio unas cruciales elecciones legislativas en la que el actual primer ministro, Nikol Pashinián, buscará la reelección, y que, según fuentes comunitarias, se está reorientando geográficamente, de forma gradual y paulatina, hacia Occidente”.

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Se espera que, al igual que ocurriera en la cumbre celebrada en Moldavia hace un año, Bruselas apoye a Pashinián, que protagonizó recientemente en el Kremlin un enfrentamiento con Putin, quien le pidió que permita concurrir a los comicios a un arrestado empresario con doble ciudadanía ruso-armenia, Samvel Karapetián, lo que está prohibido por la ley.

"Armenia es un socio cercano de la UE", comentó Costa, a lo que Pashinián respondió que la cumbre es una oportunidad para reafirmar el compromiso de Armenia con "los valores democráticos y el imperio de la ley".

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La UE está aprovechando las tensiones entre Moscú y los países del Cáucaso -Azerbaiyán también está enfrentado a Rusia, pese a la recuperación del control de Nagorno Karabaj- para mejorar sus posiciones en la región, que limita también con Turquía.

El motivo es geopolítico y económico. El Cáucaso es fundamental para la conectividad comunitaria, más aún cuando el objetivo a largo plazo es eludir territorio ruso e iraní. El Corredor de Transporte Transcaspiano, más conocido como Corredor Medio, permite a Europa recibir artículos e hidrocarburos desde Asia Central a través del mar Caspio y el Cáucaso.

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No sólo este corredor es más seguro, sino que cumple con el objetivo de reducir la dependencia de Rusia. La UE ofrece paz, seguridad, conectividad y prosperidad en el Cáucaso Sur, frente a los tambores de guerra rusos en el espacio postsoviético.

La CPE, que incluye a casi 700 millones de personas y casi la cuarta parte del PIB mundial, es la respuesta europea al foro de países emergentes BRICS, que integra a Rusia, China, India y Sudáfrica, entre otros países.EFE

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