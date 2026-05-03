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Israel anuncia la adquisición a EEUU de dos nuevos escuadrones de F-35 y F-15IA

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El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este domingo la compra de dos nuevos escuadrones de aviones de combate F-35 y F-15IA a las compañías estadounidenses Lockheed Martin y Boeing, respectivamente.

La compra, ha indicado el Ministerio de Defensa, será realizada de manera simultánea tras la aprobación recibida de la Comisión Ministerial sobre Adquisiciones Militares.

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Israel cuenta ahora mismo con 48 aviones F-35, tras un pedido inicial de 50. En 2023 se encargaron otros 25 F-35, cuya entrega está prevista a partir de 2028. Israel también encargó 25 aviones F-15IA en 2024, y se espera que las primeras unidades se entreguen a partir de 2031.

La adquisición de estos aparatos es el primer paso en la ejecución del plan de aumento de fuerzas del Ejército israelí, que durará una década y que fue aprobado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con un presupuesto de 100.000 millones de euros.

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