Irán carga contra Trump por jactarse de actuar “como piratas” contra buques iraníes

Teherán, 3 may (EFE).- Irán ha condenado las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que calificó de “piratería” la incautación de buques iraníes por parte de Estados Unidos.

“El presidente de Estados Unidos ha calificado de forma abierta la incautación ilegal de buques iraníes como ‘piratería’, jactándose desvergonzadamente de que ‘actuamos como piratas’”, afirmó a última hora del sábado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en la red social X.

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El diplomático denunció que las afirmaciones de Trump constituyen una “admisión directa y contundente del carácter criminal” de las acciones estadounidenses contra la navegación marítima internacional, en alusión al bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes.

Trump se jactó este viernes de que la Armada de EE.UU. actuó “como piratas” en el marco del bloqueo contra Irán.

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“Aterrizamos encima y tomamos el barco. Nos llevamos la carga y el petróleo. Es un negocio muy rentable (...). Somos como piratas. Somos igual que los piratas, pero no estamos jugando”, dijo el mandatario estadounidense.

Bagaei hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a los Estados miembros de la ONU y a su secretario general para que rechacen firmemente cualquier normalización de tales “violaciones flagrantes” del derecho internacional.

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Estados Unidos mantiene su bloqueo contra Irán en el estrecho de Ormuz desde el 13 de abril, después de que las negociaciones posteriores al alto el fuego con Teherán, celebradas en Islamabad los días 11 y 12 de abril, concluyeran sin acuerdo.

Desde entonces, las conversaciones entre ambas partes permanecen estancadas. No obstante, Irán ha presentado una nueva propuesta para el fin definitivo de la guerra que incluye el levantamiento del bloqueo naval, garantías de no agresión militar y la retirada de fuerzas estadounidenses del entorno de Irán, entre otros puntos.

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Trump afirmó anoche que revisará el plan iraní, aunque advirtió que no puede "imaginar que sea aceptable”. EFE