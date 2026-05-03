Lecornu pide a TotalEnergies "un tope de precios generosos" para el litro de combustible

París, 3 may (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, demandó a la petrolera francesa TotalEnergies que practique "un tope de precios generoso" para el litro de combustible, según declaraciones recogidas por 'La Tribune de Dimanche'.

Estas declaraciones suceden cuando el gigante petrolero mantiene la aplicación en sus gasolineras en Francia de un tope de 1,99 euros en el precio de venta de la gasolina y de 2,25 para el diésel como una forma de gesto comercial, pero también para calmar el debate político en el que se reclama que se le imponga una tasa excepcional.

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"Lo sensato es un tope generoso que pueda volver a ser interesante para los consumidores franceses, quienes pueden ver así el interés de contar con un grupo petrolero francés", alegó el centroderechista Lecornu, según las declaraciones del dominical.

El primer ministro ya había exhortado esta semana a la multinacional a que reparta entre los consumidores los beneficios "excepcionales" que está obteniendo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, que ha provocado la escalada del precio de los carburantes.

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En el primer trimestre de 2026, TotalEnergies consiguió 5.810 millones de dólares de beneficios, un incremento del 51 % respecto al mismo periodo de 2025.

Lecornu, quien gobierna en minoría con el acuerdo tácito de los socialistas, está presionado por la izquierda francesa para que aplique un impuesto extraordinarios a los beneficios de este tipo de grandes compañías, de acuerdo con otros países de la UE.

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Algunas fuerzas aún más a la izquierda le piden una nacionalización de la empresa.

Esta misma semana, TotalEnergies replicó insistiendo en que había puesto en marcha voluntariamente el tope de precios a los carburantes "del que se benefician los franceses".

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"Queremos continuar. Es así como redistribuimos nuestros beneficios", agregó, al tiempo que puntualizó que "los buenos resultados" de la empresa sirven también a financiar las inversiones para "la transición energética", a las que dedicó 17.000 millones de dólares en 2025 y prevé consagrar otros 15.000 millones este año.

También a pagar impuestos, con un tipo impositivo del 43 % en 2025, que supuso 19.000 millones de dólares pagados en todo el mundo, de los cuales más de 2.000 millones en Francia; a pagar a sus empleados (35.000 solo en Francia); y a remunerar a los accionistas. EFE

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