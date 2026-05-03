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Rusia ataca de nuevo la infraestructura civil y portuaria de Odesa y mata a dos personas

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Berlín, 3 may (EFE).- Rusia atacó la pasada madrugada de nuevo la infraestructura civil y portuaria de la región ucraniana de Odesa, en el sur del país, un bombardeo en el que fallecieron dos personas y otras cinco resultaron heridas.

Según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Odesa, Oleg Kíper, en un mensaje en su cuenta de Telegram, en el distrito de Odesa se registraron impactos de drones enemigos en tres edificios residenciales y otros dos resultaron dañados.

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De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), en esta zona residencial murió una persona y otras tres resultaron heridas.

La infraestructura portuaria también fue alcanzada en el ataque ruso y se produjo un incendio que los equipos de rescate extinguieron.

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Allí murió otra persona y dos más resultaron heridas, indicó el DSNS.

Según Kíper, las fuerzas del orden están documentando nuevos crímenes de guerra del Ejército ruso contra la población civil de la región de Odesa. EFE

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