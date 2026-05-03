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En el mismo espacio con Luitingo y su novio, la curiosa tarde de Jessica Bueno

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Aunque Jessica Bueno se haya renovado y haya dado el salto a la televisión, convirtiéndose en colaboradora, la sevillana sigue teniendo como principal profesión la de modelo y por eso todo lo que tenga que ver con el mundo de la moda es una prioridad para ella. Por eso no es de extrañar que se la siga viendo subida a una pasarela, protagonizando editoriales y por supuesto, acudiendo a diferentes desfiles de moda, donde suele ser una de las invitadas VIP en el front row.

Todo un planazo a compartir con su actual pareja, Robert Mendoza, si no fuera porque en el mismo espacio se encontraba uno de sus ex. El cantante Luitingo era otro de los invitados al desfile, por lo que junto a Jessica y Robert tuvieron que tomar buena nota de las propuestas de la firma Puro Ego, eso sí sentados en el lado opuesto del front row.

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A pesar de que rompieron hace algo más de un año, Luitingo sigue recibiendo críticas precisamente por todo lo ocurrido después de su separación de Jessica Bueno y es algo que le ha llevado a responder a sus haters. Pero sus contestaciones han sido de tal ambigüedad que, lejos de calmar las aguas, no ha hecho más que avivar más la polémica.

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