El OIEA informa sobre un ataque contra un laboratorio de la planta nuclear de Zaporiyia

Viena, 3 may (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este domingo sobre un ataque con dron contra el laboratorio exterior de control de radiación de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo de 2022.

En un mensaje en la red social X, el OIEA destacó que no ha habido heridos en el ataque y que, por el momento, no está claro si el laboratorio, que se encuentra fuera del perímetro de la central, ha sido dañado.

PUBLICIDAD

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, exigió por ello acceso para el equipo de inspectores del organismo que se encuentra en Zaporiyia, al tiempo que no precisó quién fue el autor del ataque.

Asimismo, el responsable del organismo advirtió que "cualquier ataque cerca de una instalación atómica puede implicar riesgos para la seguridad nuclear".

PUBLICIDAD

La central nuclear de Zaporiyia, con seis reactores y una potencia de 6.000 megavatios, la mayor de Europa, fue ocupada por Rusia en las primeras semanas de la invasión de Ucrania.

La central, en parada en frío, no produce electricidad desde la ocupación rusa, pero necesita estar conectada a la red eléctrica para mantener el sistema estable.

PUBLICIDAD

El OIEA mantiene en Zaporiyia una presencia rotatoria de inspectores para observar las condiciones de la planta. EFE