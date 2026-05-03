Andy llega con su 'Solo Tour' a Barcelona, con Lucas en el recuerdo: "Es mi compañero"

La Ciudad Condal ha sido la última parada del 'Solo Tour' de Andy Morales en esta primera gira en solitario tras la separación del dúo Andy y Lucas. El gaditano sigue recibiendo el cariño de sus fans allá donde va a pesar de que las circunstancias en algunos momentos no acompañen a la hora de colgar el cartel de 'sold out' en la taquilla. "Estuvo quien tenía que estar", explicó una de sus fans en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Andy saltó al escenario del Teatre Coliseum dentro del Suite Festival el 29 de abril y abrió el recital con el primer single de su nuevo trabajo en solitario, 'Marioneta'. Lo hizo ante un público entregado que no dejó de vitorear al artista que recibió el calor de los fans que le siguen acompañando después de más de dos décadas en la música.

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A lo largo del concierto, Andy interpretó sus nuevas canciones con los grandes éxitos que le llevaron a lo más alto junto a Lucas a quien tuvo en el pensamiento y para quien, como contó su seguidora a través de videollamada en el programa de Sonsoles Ónega, tuvo un bonito recuerdo: "Dijo que no quería criticar a Lucas porque en realidad lo quiere y es su compañero".