Meloni viaja a Armenia por cumbre europea y a Azerbaiyán para reforzar lazos energéticos

Roma, 3 may (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, participará mañana en Armenia en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) y después se desplazará a Azerbaiyán para reforzar los acuerdos energéticos en medio de la crisis del estrecho de Ormuz.

La mandataria será una de las líderes de 48 países del bloque comunitario y de la esfera europea invitados a esta cumbre en Ereván para estrechar sus relaciones y exhibir unidad ante los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin.

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Meloni estará presente en la ceremonia de apertura por la mañana y en la plenaria sucesiva y después por la tarde, entre otros eventos, asistirá una mesa redonda sobre "las amenazas híbridas a la democracia" y sobre "seguridad económica en la transición verde".

No obstante, la primera ministra italiana aprovechará su presencia en el Cáucaso para desplazarse por la noche a la cercana Azerbaiyán, donde quiere apuntalar las importaciones italianas de gas y petroleo en plena crisis del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán.

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Se trata de la tercera misión energética de Meloni desde que se cerrara el estrecho, después de las ya realizadas al Golfo Pérsico y a Argelia, otro importante suministrador de gas a Roma.

La visita a Baku, por invitación del presidente azerí Ilham Alíyev, se integra en la estrategia que el Gobierno italiano ha puesto en marcha para reforzar la seguridad energética en el país y proteger a los consumidores, explican a EFE fuentes gubernamentales.

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Azerbaiyán es un importante aliado energético de Italia y ambos países están unidos por el Corredor Meridional del gas y a través del Gasoducto Trans Adriático (TAP), que atraviesa Grecia y Albania para desembocar en la región italiana de Apulia (sur).

Así, esta república caucásica se ha convertido en el segundo proveedor energético Italia, representando actualmente el 17 % del consumo de petroleo nacional y el 16 % del gas. Entre 2020 y 2025 ha importado gracias al TAP 45.000 millones de metros cúbicos.

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El Gobierno de Italia cree que, en este contexto internacional marcado por una "elevada incertidumbre e inestabilidad", Meloni y Alíyev podrán buscar formas de consolidar las relaciones comerciales y energéticas bilaterales y negociar nuevas inversiones.

Además, ambos mandatarios abordarán cuestiones como la guerra en Ucrania o en Irán, así como el proceso de normalización en las relaciones entre Azerbaiyán y la vecina Armenia tras décadas de guerra y tensiones por la región del Nagorno Karabaj.

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Pero Meloni también expresará su "firme respaldo" al diálogo entre Azerbaiyán y la Unión Europea para profundizar sus relaciones políticas y económicas, en un momento en que Bakú ha empezado a oponerse al Kremlin. EFE