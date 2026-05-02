Siete muertos, entre ellos cuatro menores, tras incendiarse una casa en el oeste de Siberia

Siete personas, entre ellas cuatro niños, han perdido la vida en un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en una vivienda particular situada en la localidad de Visoki, en el municipio de Megion, dentro del territorio de Khanty-Mansi Autonomous Okrug, en Siberia occidental, según han informado las autoridades locales.

El gobernador de la región de Yugra, Ruslan Kukharuk, ha confirmado el balance de víctimas en un mensaje difundido a través de su canal oficial en Max, en el que ha detallado que los afectados por el fuego pertenecían todos al mismo núcleo familiar.

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"Una familia de siete miembros, entre ellos cuatro niños, ha fallecido en un incendio nocturno en la aldea de Visoki, en la ciudad de Megion (...) El incendio ha sido controlado a las 03.06 horas (hora local) y las llamas se han extinguido a las 03.30 horas en una superficie de 142 metros cuadrados. Dieciséis efectivos y cuatro equipos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia han sido desplegados para sofocar el fuego", ha señalado el responsable regional en su comunicado.

Según las primeras informaciones recopiladas por los servicios de emergencia, el origen del fuego podría estar relacionado con una presunta vulneración de las normas de seguridad, aunque las investigaciones continúan abiertas para esclarecer con precisión las causas del incidente.

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La vivienda ha quedado completamente afectada por las llamas antes de que los equipos de rescate lograran controlar la situación, en una intervención en la que participaron efectivos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia desplegados en la zona.