Rusia derriba 215 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas y Crimea

Moscú, 2 may (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 215 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

"Entre las 20:00 del 1 de mayo y las 08:00 del 2 de mayo los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 214 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram.

PUBLICIDAD

Aunque en este caso el órgano castrense no especificó la cantidad de drones derribados en cada región, comunicaron que los ataques ocurrieron en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Smolensk, Tver, Tula, Región de Moscú y Krasnodar.

Además, fueron interceptados drones sobre la península ucraniana de Crimea, el mar Negro y el mar de Azov.

PUBLICIDAD

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó en sus redes sociales que dos de los drones interceptados se dirigían a atacar la capital rusa.

Ayer, Defensa señaló que derribaron 141 drones sobre ocho regiones rusas. EFE

PUBLICIDAD