El oteador de palabras: "frutinovela", "megafauna", "peaje biológico"...

Javier Bezos (FundéuRAE)

Madrid, 2 may (EFE).- Nueva entrega de la sección de la FundéuRAE destinada a registrar voces y expresiones que hemos detectado en nuestro escrutinio constante de los medios de comunicación, que es la base del trabajo en la fundación, y que tienen algún interés lingüístico o encierran alguna curiosidad. No siguen un orden concreto ni tratan un tema específico, y el propósito es, simplemente, recopilarlas, sin que ello implique necesariamente una aceptación o una censura.

PUBLICIDAD

FRUTINOVELAS

Una tendencia viral son las “frutinovelas”, breves vídeos creados con la ayuda de la inteligencia artificial en los que se narran historias protagonizadas por personajes con apariencia de fruta.

PUBLICIDAD

MEGAFAUNA

Mamuts, elefantes, ballenas, braquiosaurios... son animales enormes que forman parte de la “megafauna”, presente o pasada. A veces se incluyen en esta categoría los insectos, miriápodos y escorpiones gigantes del Carbonífero, que podían medir un par de metros. En cualquier caso, la idea del gran tamaño la transmite el elemento “mega-”.

PUBLICIDAD

PARBOLIZADO

El arroz vaporizado es el que se ha sometido a un proceso de cocción especial, antes de ser descascarillado. En ocasiones se lo llama “parbolizado”, un calco del inglés “parboiled” que, a su vez, viene de “part” (‘parte, parcial’) y “boiled” (‘hervido’).

PUBLICIDAD

PEAJE BIOLÓGICO

Como metáfora, se llama “peaje biológico” al desgaste que sufre el organismo como consecuencia de situaciones o comportamientos vinculados a condiciones externas especiales o extremas. Un ejemplo es la migración del salmón para desovar. En humanos y como ejemplo reciente, tenemos los efectos del viaje en la tripulación de la misión Artemis II.

PUBLICIDAD

FISCALISTAS

Hay profesionales que combinan sus conocimientos legales sobre derecho tributario con su experiencia en normas fiscales para asesorar a sus clientes y ayudarlos en el cumplimiento de sus obligaciones de la forma que les resulte más ventajosa. Son los “fiscalistas”.

PUBLICIDAD

BIOSOCIOECONOMÍA

La “biosocioeconomía” integra la biología, la sociología y la economía para analizar las interacciones entre los seres vivos en el entorno de una sociedad y sus sistemas económicos, así como su influencia mutua.

PUBLICIDAD

jb/alf