Sumar ve a Pablo Bustinduy como el verdadero ministro de Vivienda y avisa al PSOE: "Que se ponga las pilas"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha aseverado este sábado que quien ejerce realmente como ministro de Vivienda es el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, y no la socialista Isabel Rodríguez, a la que ha reprochado su falta de empuje en el decreto para prorrogar los alquileres.

Al mismo tiempo, Barbero ha lanzado un aviso a su socio de Gobierno para que "se ponga las pilas" en materia de vivienda y pelee en las negociaciones para aprobar un decreto que prorrogue los contratos de alquiler.

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El pasado martes, el PP, Vox y Junts tumbaron el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquileres en 2026 y 2027. Tras ese varapalo, Sumar aseveró que llevaría el decreto al Congreso "las veces que haga falta", mientras que el ala socialista del Gobierno dijo que eso no ocurriría si el texto no tenía previamente los apoyos atados.

EL PSOE SIEMPRE "SE QUEDA ATRÁS"

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Con este panorama, Barbero ha exigido más implicación al PSOE porque lo está pidiendo la gente en la calle y muchas veces el ala socialista "se queda atrás". "Se queda atrás, se queda tranquilo sin avanzar y para nosotras no es suficiente", ha dicho en declaraciones a 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press.

Para justificar esas declaraciones, la portavoz ha puesto de ejemplo las discusiones que siempre han tenido cada vez que se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o con la reducción de la jornada laboral. "No deja de ser sorprenden que el socio pequeño siempre tenga que empujar", ha apostillado.

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Al ser pregunta si cree, tal como dijo en una ocasión, que la ministra Isabel Rodríguez tiene que dimitir, Barbero ha esquivado pronunciarse, pero sí ha espetado que "no se está mojando" y no está haciendo "lo que espera la ciudadanía de ella".

Quien sí cree que está asumiendo esa responsabilidad es el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y ha sentenciado: "Aquí el que está ejerciendo de ministro de Vivienda, al menos con medidas efectivas que se notan en la calle y poniendo cota los especuladores, es Pablo Bustinduy".

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NEGOCIACIONES CON JUNTS

Tras el varapalo del martes, Junts deslizó que si se presenta un nuevo decreto acotando los beneficiarios de la medida a un grupo determinado de inquilinos y se incluyen sus propuestas en materia de vivienda, como desgravar fiscalmente los gastos de alquiler y de hipotecas, podrían sopesar un apoyo al texto.

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Sobre este asunto, la portavoz ha apuntado que negociarán con los posconvergentes para intentar aprobar la prórroga y entre las medidas que sí saludan está el IVA franquiciado a los pequeños autónomos. No obstante, Barbero ha comentado que todavía faltan negociaciones por delante para ver si hay un acuerdo final que permita aprobar un posible decreto: "Veremos hasta dónde podemos llegar".