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Rusia ataca las infraestructuras portuarias y energéticas en Odesa y Mikoláyiv

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Berlín, 2 may (EFE).- Rusia atacó Ucrania con 163 drones, con los que bombardeó la infraestructura portuaria de Izmaíl, en la región de Odesa, y el sistema energético de la provincia de Mikoláyiv, entre otros objetivos, según las autoridades locales y estatales.

Según el parte diario de la Fuerza Aérea, la pasada noche Rusia atacó con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros lugares desde territorio ruso y desde la ocupada península de Crimea.

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De ellos, la defensa antiaérea derribó 142 en el norte, sur y este del país.

Sin embargo, se registraron impactos de 17 drones de ataque en 12 ubicaciones, así como la caída de fragmentos en dos lugares.

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Según la Administración Regional de Izmaíl, los drones rusos se dirigían contra la infraestructura portuaria de esta ciudad, si bien "apenas causaron daños".

También atacaron la infraestructura energética de Mikoláyiv, de acuerdo con el jefe de la Administración Militar Regional, Vitalí Kim.

Ya la víspera Rusia atacó con drones la región y alcanzó la infraestructura energética en la provincia sureña causando tres heridos. EFE

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