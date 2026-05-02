Orbán dice ignorará la sentencia del TJUE contra Hungría sobre la ley anti LGTBI

Budapest, 2 may (EFE).- El primer ministro saliente de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ignorará la sentencia de la Justicia europea que condenó a su país por una polémica ley que discrimina al colectivo LGTBI.

En una carta enviada al presidente del país, Tamás Sulyok, hecha pública este sábado, Orbán señala que "la sentencia del Tribunal (de Justicia de la Unión Europea - TJUE) plantea una grave violación tanto de la soberanía de los Estados miembros como de la identidad constitucional”,

PUBLICIDAD

“Le informo que, dadas las preocupaciones políticas, jurídicas y constitucionales relacionadas con la decisión (del TJUE), el Gobierno de Hungría no ejecutará la decisión", concluye la misiva firmada por Orbán el jueves pasado.

En su sentencia, publicada el martes pasado, el TJUE indica que el Gobierno de Orbán infringió los valores fundamentales de la Unión Europea (UE) con una ley que prohibía contenidos relacionados con las minorías sexuales y de género en escuelas y medios de comunicación bajo la excusa de la "protección de la infancia".

PUBLICIDAD

"Esta ley es contraria a la propia identidad de la UE como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", señaló el Tribunal.

La ley fue criticada duramente tanto en Hungría como en el extranjero por ser homófoba al relacionar la homosexualidad con la pedofilia y fue llevada finalmente ante la Justicia comunitaria por la Comisión Europea en 2021.

PUBLICIDAD

El partido de Orbán, el Fidesz, en el poder desde 2010, sufrió una histórica derrota el pasado 12 de abril frente al opositor partido Tisza, del conservador Péter Magyar.

Se espera que el nuevo Gobierno de Magyar, que contará con mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento, quede constituido en la segunda mitad de mayo.

PUBLICIDAD