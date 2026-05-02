Arbeloa: "Mi futuro es mañana"

Madrid, 2 may (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este sábado, después de una semana en la que han aparecido multitud de nombres para sustituirle en el banquillo blanco la próxima temporada, que su futuro es el siguiente partido, en este caso el que disputará su equipo frente al Espanyol.

El portugués José Mourinho, los argentinos Mauricio Pochettino y Lionel Scaloni o los alemanes Jurgen Klöpp y Julian Nagelsmann han sido algunos de los entrenadores que han aparecido como candidatos al puesto de entrenador del Real Madrid. Preguntado por esa situación y por si le molesta escuchar esos nombres, Arbeloa aseguró que su horizonte siempre es el partido siguiente.

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"A mí me preocupa el partido de mañana. Es en lo único en lo que estoy centrado. Siempre he pensado en el Real Madrid, en el equipo y el futuro para mí es mañana", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo, correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

"Entiendo todas las preguntas que me podíais a hacer y las referentes a este tema, pero mi única respuesta respecto a esto es que mi futuro es mañana y ganar los tres puntos al Espanyol. Cada partido es la vida para mí y es como lo entiendo. El más importante ahora para mí y para el club. Es el partido de mañana", insistió.

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El conjunto merengue afronta una de sus últimas pruebas para aferrarse al título de Liga, ya que si el Barcelona, líder de la tabla con 85 puntos, gana al Osasuna y el Real Madrid, segundo con 74, no se impone al Espanyol, los azulgrana se proclamarían campeones este fin de semana. EFE