Temas del día de EFE Internacional del Viernes, 1 de mayo de 2026 (09:00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán - La situación se mantiene encallada y sin visos de una solución en el corto plazo pese a las palabras del Gobierno iraní de que está dispuesto a negociar si Estados Unidos cesa sus ataques, lo que mantiene el precio del petróleo en máximos de los últimos años.

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- Israel sigue intensificando sus operaciones militares en el sur del Líbano pese a la tregua en vigor.

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- Finaliza el plazo de 60 días que tiene el presidente de EE.UU., Donald Trump, para pedir autorización al Congreso para proseguir la ofensiva en Irán.

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- CLAVES | El grupo chií libanés Hizbulá ha comenzado a atacar a las tropas israelíes con drones cargados con explosivos de tipo FPV, unos artefactos de bajo coste muy usados por Ucrania e Irán.

- El tráfico aéreo en Asia-Pacífico ha caído alrededor de un 10 % desde la guerra de Irán.

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- Japón comienza a sacar al mercado este viernes el equivalente a 20 días de suministro de sus reservas estatales de crudo, la segunda liberación de barriles desde el comienzo de la guerra.

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- Las dos mayores aerolíneas de Japón, All Nippon Airways (ANA) y Japan Airlines (JAL), prácticamente duplicarán sus recargos por combustible a partir de este viernes. (Texto)

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DIA DEL TRABAJO

Redacción Internacional - Decenas de países celebran este viernes el Día del Trabajo, algunos, como Cuba, en clave política con el lema "La patria se defiende", y otros con reivindicaciones laborales o sociales.

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- Cuba celebra el primero de mayo con el foco puesto en las tensiones con EE.UU. y la posibilidad de una agresión militar, con un lema que condensa el ánimo del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba: "La patria se defiende".

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- El presidente colombiano, Gustavo Petro, encabeza una manifestación con motivo del Primero de Mayo para protestar contra el alza de los tipos de interés y en favor de la convocatoria de una asamblea constituyente para hacer las reformas que no le aprobó el Congreso.

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- China llega este Primero de Mayo con el propósito de poner reglas a los algoritmos que ordenan el trabajo de repartidores, conductores y empleados de plataformas, un colectivo de 84 millones de personas que sostiene parte de la vida urbana del país mientras trabaja bajo presión de plazos, tarifas ajustadas y sistemas opacos de evaluación.

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- La reciente protesta masiva de los sindicatos de Samsung Electronics ha abierto las puertas a una nueva era entre la patronal y los trabajadores del fabricante de semiconductores, que solía ser el lugar preferido para trabajar en Corea del Sur, y ahora ha sido desbancado por su principal rival SK Hynix.

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Jerusalén/Atenas - Alrededor de 175 activistas capturados por Israel tras la interceptación en aguas internacionales de más de una veintena de embarcaciones que formaban parte de la Flotilla Sumud son trasladados a Grecia para ser desembarcados.

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MÉXICO TRABAJO

Ciudad de México - Este viernes entra en vigor la reforma constitucional que inicia la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la incertidumbre sobre su implementación real, el aumento de costos operativos y riesgo de precarización.

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UE MERCOSUR

Bruselas - Entra en vigor de forma provisional la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), tras más de 25 años de negociaciones de un pacto que abarcará un mercado de alrededor de 720 millones de personas y una economía conjunta estimada en cerca de 19 billones de euros (unos 22 billones de dólares).

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- Los presidentes de los países que integran el bloque sudamericano mantienen una reunión virtual con autoridades de la UE.

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- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, habla en rueda de prensa en el marco de la entrada en vigor del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

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- Se enviarán claves sobre la entrada en vigor del acuerdo.

EMIRATOS OPEP

El Cairo - Emiratos Árabes Unidos materializa su salida de la OPEP en medio de la crisis provocada por la guerra contra Irán y con muchas incógnitas sobre el impacto que tendrá la andadura emiratí en solitario para los mercados.

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BERMUDAS R.UNIDO

San Juan - El rey Carlos III del Reino Unido realiza su primer viaje desde que asumió el trono a Bermudas, donde conocerá de primera mano el impacto de la trata transatlántica de esclavos en este territorio británico de ultramar.

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BIRMANIA SUU KYI

Bangkok.- El anuncio de la conmutación de prisión por arresto domiciliario para la exlíder democrática Aung San Suu Kyi por parte del Gobierno militar birmano se enmarca dentro de la pretendida transición política del régimen castrense, si bien el partido de la nobel de la paz sigue disuelto y se desconoce dónde será trasladada la octogenaria política.

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MALI CONFLICTO

Bamako - La junta militar maliense busca recuperar su equilibrio tras los ataques de yihadistas y separatistas del norte contra Bamako y otras ciudades el sábado pasado, en medio de nuevas ofensivas yihadistas al este de la capital.

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EEUU CINE

Los Ángeles (EE.UU.) - El director chileno Juan Pablo Arias Muñoz explora en 'Casa Grande' una redefinición del western moderno que sitúa al inmigrante estadounidense en el centro del poder. "El conflicto nace de un latino educado que pone en jaque la tradición", afirma a EFE el cineasta sobre esta obra.

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FRANCIA JAZZ

París - A escasos pasos de la Catedral de Notre-Dame, París atesora un patrimonio de valor histórico incalculable, una catacumba del 'jazz' que ha animado el subsuelo parisino durante 80 años: el 'Caveau de la Huchette', sin el cual no habrían existido Los Beatles, asegura a EFE su actual propietario. Por Pol Lloberas Cardona

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00 GMT.- Bruselas.- PRIMERO MAYO.- Los sindicatos de trabajadores de Bélgica convocan este viernes una movilización nacional por el Día del Trabajador en un contexto de fuerte oposición a una serie de medidas laborales de austeridad del Gobierno federal. (Texto)

10:00 GMT.- Berlín.- PRIMERO MAYO.- La ministra alemana de Trabajo, Bärbel Bas, pronuncia un discurso en la manifestación central de los sindicatos con ocasión del Primero de Mayo, mientras que por la tarde están convocadas otras movilizaciones de signo izquierdista. (Foto)

Bruselas.- UE MERCOSUR.- Entra en vigor de forma provisional la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), tras más de 25 años de negociaciones de un pacto que abarcará un mercado de alrededor de 720 millones de personas y una economía conjunta estimada en cerca de 19 billones de euros (unos 22 billones de dólares). (Texto)

Moscú.- PRIMERO MAYO.- Rusia celebra el Día del Trabajo con diversos actos y marchas de partidos políticos. (Texto) (Foto)

América

11:00 GMT.- La Habana.- PRIMERO MAYO- Cuba celebra el primero de mayo con el foco puesto en las tensiones con EE.UU. y la posibilidad de una agresión militar, como lo demuestra el lema elegido para este año: "La patria se defiende". Históricamente esta fecha en la isla es más una celebración nacional organizada desde el Gobierno y las organizaciones satélites del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) que una jornada de reclamaciones laborales. Tribuna Antiimperialista (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30 GMT.- Asunción.- PRIMERO MAYO.- Organizaciones sindicales convocan a una marcha en la capital paraguaya, Asunción, por el Día Internacional de los Trabajadores Plaza Uruguaya (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Nueva York.- EXXON RESULTADOS.- La petrolera Exxon Mobil preseunta sus resultados trimestrales tras ganar 28.844 millones de dólares en el año 2025, lo que supone un 4,8 % menos que en el anterior.

13:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Leslie Grace conecta con sus raíces dominicanas y busca "quién es el amor" en su nuevo disco (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Puerto España.- TRINIDAD Y TOBAGO CUBA.- Mientras Trinidad y Tobago evalúa si continuar contratando profesionales de la salud cubanos, la larga trayectoria e importancia de la brigada médica cubana es palpable en el país, con algunos médicos ayudando también ahora a los migrantes venezolanos. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

13:30 GMT.- Quito.- PRIMERO MAYO.- Los principales sindicatos y la Confederación de Nacionalidades Indígeas del Ecuador (Conaie) marchan en el centro de Quito contra las políticas económicas del presidente Daniel Noboa, en el marco del día internacional del trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Nueva York.- CHEVRON RESULTADOS.- La energética Chevron divulga sus resultados del primer trimestre fiscal 2026 tras ganar un acumulado de 12.299 millones de dólares en 2025, un 30,4 % menos que en el ejercicio anterior.

16:00 GMT.- San José.- PRIMERO MAYO.- Miles de trabajadores participan en la tradicional marcha del Día del Trabajador para exigir mejoras laborales y sociales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Bogotá.- PRIMERO MAYO.- Petro encabeza su última manifestación del Primero de Mayo como presidente. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Nueva York.- ONU CONSEJO SEGURIDAD.- Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de mayo, ofrece una rueda de prensa para presentar las prioridades de Pekín durante su presidencia del órgano.

18:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La icónica plaza de Times Square (Nueva York) acoge una conocida 'performance' de la artista cubana Tania Bruguera, "El susurro de Tatlin #6" en la que invita a cualquiera a subir a un estrado, tomar un micrófono y hablar, libre de censura, durante un minuto. Duffy Square, dentro de Times Square (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- San Salvador.- PRIMERO MAYO.- Salvadoreños, integrantes de algunas organizaciones sociales, se movilizan este viernes para pronunciarse en contra de algunas acciones, medidas y políticas del presidente Nayib Bukele, como el régimen de excepción y la pérdida de garantías de los derechos humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Miami.- EEUU TRUMP.- El presidente estadounidense, Donald Trump, visita la escuela The Village's Charter School en Florida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana en terreno mixto, marcada por la falta de avances en las negociaciones en Irán, el aumento de los precios del petróleo y la política monetaria de la Fed.

Quito.- ECUADOR COLOMBIA.- La guerra comercial entre Colombia y Ecuador se recrudece al entrar en vigor los aranceles del 100 % que el Gobierno de Daniel Noboa ha impuesto al país vecino. (Texto)

Rio de Janeiro - SHAKIRA - Previa del concierto gratuito que ofrecerá Shakira en Copacabana, la playa más emblemática de Río de Janeiro. (Texto)

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- La casa Sotheby's presenta a la prensa las obras de sus subastas más importantes de arte moderno y contemporáneo del próximo mes de mayo, entre las que se incluyen un Rothko, un Basquiat y un Picasso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Guaira (Venezuela).- VENEZUELA EEUU.- Primer vuelo de la aerolínea venezolana Laser en la ruta Caracas-Miami. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- Comienza a regir en Uruguay el conocido como 'Impuesto Temu', mediante el que se gravarán con 22 % de IVA todas las compras que se lleven a cabo mediante régimen de franquicias en los países del extranjero a excepción de Estados Unidos. (Texto)

El Alto (Bolivia).- PRIMERO MAYO.- La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, convoca a un mitin en El Alto, ciudad vecina de La Paz, con motivo del Día Internacional del Trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- PRIMERO MAYO.- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización sindical de Chile, convoca una manifestación en Santiago por el Día Internacional de los Trabajadores, la primera gran marcha desde que asumió el poder el ultraderechista José Antonio Kast en marzo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - PRIMERO MAYO - Bajo el lema 'Por más presupuesto para la educación', la central sindical PIT-CNT celebra en Uruguay el Día Internacional de los Trabajadores con un masivo acto que se llevará a cabo luego de que Yamandú Orsi cumpla su primer año como presidente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- PRIMERO MAYO.- Organizaciones obreras conmemoran en Honduras el Día Internacional de los Trabajadores para exigir en las calles mejoras sociales y laborales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- PRIMERO MAYO.- Miles de trabajadores participan en la tradicional marcha del Día del Trabajador para exigir mejoras laborales y sociales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PRIMERO MAYO.- ​Panamá celebra el Día Internacional de los Trabajadores con uno de sus sindicatos más emblemáticos y con capacidad de movilización, el Suntracs, atravesando uno de sus momentos más bajos por la presión judicial y el rechazo de varios sectores de la sociedad. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias

Ciudad de México - MÉXICO EDUCACIÓN - Maestros mexicanos marchan en Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, para exigir, entre otras cosas, eliminar la Ley de Educación del 2007 y un mejor salario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires - ARGENTINA LIBROS - El escritor español Paco Cerdà, Premio Nacional de Narrativa 2025, afirmó en una entrevista con EFE que “las redes sociales están jugando un papel muy peligroso en la reescritura del pasado”, con motivo de la presentación de su última obra, 'Presentes', en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

Riad.- IRÁN GUERRA.- El ministro francés de Asuntos Europeos y Exteriores, Jean-Noël Barrot, realiza una gira por los países del Golfo para consolidar las relaciones bilaterales y abordar la crisis en Oriente Medio con el foco puesto en el estrecho de Ormuz.

Asia

Seúl.- PRIMERO MAYO COREA DEL SUR.- La reciente protesta masiva de los sindicatos de Samsung Electronics ha abierto las puertas a una nueva era entre la patronal y los trabajadores del fabricante de semiconductores, que solía ser el lugar preferido para trabajar en Corea del Sur, y ahora ha sido desbancado por su principal rival SK Hynix. (Texto)

Bangkok.- IRÁN GUERRA.- El tráfico aéreo en Asia-Pacífico ha caído alrededor de un 10 % desde la guerra de Irán, con las aerolíneas del continente, sin incluir las de Oriente Medio, centradas en recortar rutas menos rentables, en un escenario con más aviones aparcados si los bloqueos en Ormuz perduran hasta verano y unos países más afectados que otros: Vietnam el peor, China sigue con ventaja. (Texto)

Pekín.- CHINA TRABAJO.- China llega este Primero de Mayo con el propósito de poner reglas a los algoritmos que ordenan el trabajo de repartidores, conductores y empleados de plataformas, un colectivo de 84 millones de personas que sostiene parte de la vida urbana del país mientras trabaja bajo presión de plazos, tarifas ajustadas y sistemas opacos de evaluación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hanói.- VIETNAM JAPÓN.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, realiza su primera visita oficial como mandataria a Vietnam, donde sostendrá reuniones con autoridades para abordar asuntos como la energía y economía en general.

Pekín.- CHINA PAKISTÁN.- El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, realiza una visita a China.

Tokio.- IRÁN GUERRA.- Las dos mayores aerolíneas de Japón, All Nippon Airways (ANA) y Japan Airlines (JAL), prácticamente duplicarán sus recargos por combustible a partir de este viernes para sus vuelos internacionales por el aumento en el precio de la energía a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tokio.- IRÁN GUERRA.- Japón comienza a sacar al mercado este viernes el equivalente a 20 días de suministro de sus reservas estatales de crudo, la segunda liberación de barriles desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha interrumpido el suministro energético del archipiélago por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

África

06:30 GMT.- Túnez.- DÍA TRABAJO TÚNEZ.- Manifestación por el Día del Trabajo, convocada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT). Plaza Mohamed Ali El-Hami (Texto)

Rabat.- MARRUECOS LIBROS.- Rabat, capital Mundial del Libro 2026 por la UNESCO, acoge la 31 edición del Salón Internacional del Libro con Francia como país invitado (hasta el 10 de mayo)

Rabat.- MARRUECOS EE.UU..- Finaliza la gira magrebí del subsecretario de Estado de EE.UU, Christopher Landau, en la que visitó Argelia y Marruecos.

Redacción EFE Internacional

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