Agencias

Israel llevará a dos activistas de la Flotilla a territorio israelí para interrogarles

Jerusalén, 1 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí anunció este viernes que dos de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel, el brasileño Thiago Ávila y el palestino Saif Abu Keshek, serán llevados a territorio israelí para ser interrogados.

En un mensaje en sus redes sociales, el ministerio de Exteriores israelí atribuye a Abu Keshek ser "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y a Ávila le define en términos generales como "sospechoso de actividades ilegales".

Se espera que el resto de los alrededor de 175 activistas detenidos por Israel tras interceptar sus barcos en alta mar desembarquen en la isla griega de Creta desde un buque israelí. EFE

EFE

