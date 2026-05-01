Casi 60 detenidos por acudir el 1 de Mayo a la plaza Taksim, vetada por el Gobierno turco

Ankara, 1 may (EFE).- Un total de 57 personas han sido detenidas este viernes por intentar celebrar el Primero de Mayo en la Plaza Taksim de Estambul, un lugar emblemático para el movimiento obrero turco y donde el Gobierno islamista prohíbe desde 2013 manifestaciones en este día.

Un grupo de 37 militantes del HKP, un pequeño partido de izquierdas, fueron arrestados cuando trataban de acercarse a Taksim reivindicando poder manifestarse en ese lugar, informa el diario Cumhuriyet.

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Otro grupo de 20 trabajadores que se dirigía a la plaza desde otra zona fueron también arrestados, según la emisora Halk TV.

La Gobernación de Estambul, responsable de las fuerzas de seguridad, anunció ayer que durante todo el 1 de mayo de 2026 quedarán prohibidas las protestas, marchas y actos públicos en cuatro distritos, entre ellos Beyoglu, donde se encuentra la céntrica plaza Taksim.

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Las autoridades han restringido el transporte marítimo entre las orillas europea, donde está Taksim, y asiática, donde están las dos únicas zonas en las que el Gobierno ha autorizado manifestaciones.

Taksim es un lugar simbólico para las celebraciones del Día del Trabajo desde 1977, año conocido como el 'Primero de Mayo Sangriento', cuando 34 personas fueron asesinadas después de que pistoleros sin identificar comenzaron a disparar contra la multitud.

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La mayoría de las víctimas murió aplastada o asfixiada en la avalancha humana provocada por el pánico, mientras que al menos otras 130 personas resultaron heridas.

Tras el golpe militar de 1980, las marchas fueron prohibidas en ese lugar, un veto que durante décadas alimentó la reivindicación de la izquierda por recuperar ese espacio simbólico.

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Entre 2010 y 2012 Taksim volvió a acoger multitudinarias celebraciones del Primero de Mayo con la participación de cientos de miles de personas.

Desde 2013 el Gobierno turco volvió a vetar las concentraciones en la plaza, lo que ha generado cada año intentos de marchar hacia el lugar, detenciones y grandes despliegues policiales. EFE

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