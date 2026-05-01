El club de jazz más antiguo de Europa está en París: "sin él, Los Beatles no existirían"

Pol Lloberas Cardona

París, 1 may (EFE).- A escasos pasos de la Catedral de Notre-Dame, París atesora un patrimonio de valor histórico incalculable, una madriguera de cuerdas, teclas y vientos metales que, como una catacumba del 'jazz', ha animado el subsuelo parisino durante 80 años: el 'Caveau de la Huchette'.

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El icónico local subterráneo, cuyas paredes guardan más de cuatro siglos de historia, es el local de 'jazz' más antiguo de Europa aún en activo y, según afirmó a EFE su dueño, Didier Dorise, es además el único en todo el continente en contar con una pista de baile.

A estas particularidades se añaden pequeñas y grandes historias que convierten al Caveau en un lugar único, como el hecho de que, de no ser por el local, "no existiría" la celebérrima banda británica Los Beatles.

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"En los años 50 -explicó Dorise-, había un estudiante en la Universidad de la Sorbona, llamado Alan Sytner, que venía siempre al Caveau y que dijo: 'Cuando vuelva a mi casa en Liverpool, haré lo mismo que el Caveau de la Huchette'. En 1957 creó 'The Cavern Club'".

El 'Cavern' de Liverpool, donde John, Paul, George y Ringo se dieron a conocer a inicios de los años 60, replicó la estética subterránea del Caveau y se volvió el único sitio de la ciudad "donde los músicos iban a improvisar, donde se conocían".

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"El propietario actual (de 'The Cavern') está convencido de que, si no hubiera existido el Caveau de la Huchette, no habría existido 'The Cavern' y los Beatles nunca se habrían conocido... Es una bonita historia. La verdad, es una locura", agregó Dorise.

Actualmente, el Caveau ofrece actuaciones todas las noches a un público de todas las edades, con una importante presencia de jóvenes que Dorise atribuye a la filmación de la famosa película 'La La Land' (2016), en la que Ryan Gosling y Emma Stone tocan el piano y bailan bajo las arcos del Caveau.

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"Tuvimos la suerte de aparecer en la película de Damien Chazelle 'La La Land', eso nos dio renombre internacional y permitió que viniera esta clientela joven que sentía curiosidad, que se decía: '¿Qué es esta música? Vamos a ver'. Al final, les sedujo por completo", explicó.

Aunque el Caveau de la Huchette acoge actuaciones de 'jazz' de toda clase desde hace ocho décadas, estas siempre se mantienen en la órbita del 'Swing': una forma más cadenciada de tocar que, en palabras de Dorise, invita a "moverse" y a "compartir la música".

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"Hoy en día, creo que el éxito radica en que los jóvenes vienen a ver a los artistas, pueden tocarlos y se produce una interacción, es un intercambio y eso les fascina: ver a músicos de verdad a 50 centímetros de distancia... esta nueva generación está volviendo a la cultura de la música en directo", opinó.

En el Caveau han tocado algunos de los nombres más importantes de la historia del Jazz, como los estadounidenses Lionel Hampton (1908-2002), Bill Coleman (1904-1981) o Panama Francis (1918-2001), además de algunos artistas españoles como Andrea Motis (Barcelona, 1995) o David Giorcelli.

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La rica historia del local se inició en el siglo XVI, cuando el subterráneo fue lugar de encuentro para sociedades secretas, como el grupúsculo religioso de los 'rosacruces', en el siglo XVI, o una logia francmasónica, en el siglo XVIII.

Además, fue punto de reunión para miembros de la Orden del Temple -encargados de proteger a los peregrinos a Jerusalén durante las cruzadas- y para un tribunal revolucionario de finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa (1789-1799).

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"Antes había un segundo subsuelo con seis celdas: ahí iban a buscar a los prisioneros, se les juzgaba y a la mayoría los guillotinaban ahí mismo. Los cuerpos los arrojaban a un pozo que hay justo detrás del piano. Es verdad que antes de que hubiera Jazz esto era un poco más macabro", contó Dorise entre risas.

En aquella época, el local también fue concurrido por revolucionarios franceses tan notables como Maximilien Robespierre (1758-1794) o Georges Danton (1759-1794), políticos clave en la radicalización del proceso histórico.

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Los inicios del Caveau en el 'jazz' no se dieron, según explicó Dorise, hasta 1946, "tras el desembarco" de soldados estadounidenses en las playas de Normandía, a finales de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando los anteriores propietarios del local abrazaron la música que las tropas americanas habían llevado consigo. EFE

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